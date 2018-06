¿Cómo un asesino de policías llegó a controlar Palmasola?

Si se googlea el nombre de Víctor Hugo Escóbar, alias Oti, el buscador de internet no demora ni 40 segundos en arrojar más 19.000 resultados. La fama de este recluso que purga una condena de 30 años de privación de libertad por matar a dos policías,el 13 de abril de 2009, traspasó los muros de Palmasola por sus disputas de liderazgos en este penal.

Uno de sus contrincantes era Carlos García Figueredo, alias 'el Kily', que en agosto de 2013 fue sindicado de haber orquestado la trifulca entre los presos del PC3-A y los del PC3-B que terminó con un saldo de 31 personas fallecidas. 'El kily' fue llevado a la cárcel de Morros Blancos de Tarija y a Oti se le allanó el camino hacia la obtención del control de Palmasola donde sembró el terror entre los internos.

Pero, ¿cómo es que se le permitió llegar a este extremo? La pregunta es respondida por un agente policial que presta seguridad en el recinto penitenciario de Santa Cruz y que por razones de seguridad su identidad se mantiene en reserva. El camino hacia la toma del poder y del negocio se corona cuando Oti se convierte en subregente de Palmasola, en elecciones fue elegido como compañero de mando de Leónidas Rodríguez, pero en febrero de 2017 las diferencias se hicieron evidentes.

Oti convenció a un grupo de palomillos que eran los relegados de Palmasola para que lo apoyaran, aduciendo que Leónidas ya era obsoleto para el cargo, de modo que se tramó una pelea. La reyerta provocó la muerte del reo Jaime Fernández Crespo y dejó a otros dos (José Eduardo Díez Rojas y Carmelo Ferrufino García) heridos por lo que, con el fin de precautelar su vida, el 7 de marzo Leónidas es traslado al Centro de Readaptación Productivo de Montero, camino a Okinawa, y... ¡Oti ya manda en Palmasola!

El 'Kily' y 'Oti' fueron rivales en Palmasola | Foto: Archivo

Instalación del régimen del terror

Los grupos de disciplina, cuyo fin fue anunciado el jueves por el comandante departamental de la Policía Alfonso Siles y el viceministro de Régimen Interior José Luis Quiroga, fueron creados con la finalidad de que se instituya el orden porque la Policía, continúa relatando el agente, al menos hasta el miércoles -día en que se realiza ‘la requisa histórica a Palmasola’ - no ingresaba al interior de los pabellones, solo resguardaba el perímetro de la cárcel.

Los grupos de disciplinas que antes de Oti, no sobrepasaban los 50, aumentaron a cerca de 200. "Esos palomillos que antes no tenían ningún poder en Palmasola con Oti lo consiguieron. Andaban con sus bates o palos. Se dedicaban a extorsionar a los demás reos del PC4, los que no se sometían a sus caprichos los despojaban de sus cosas, de su dinero o de su vivienda. Incluso, echaban a sus mujeres e hijos que convivían con ellos. Oti les repartía droga". Además, prosigue nuestra fuente, 'El pequeño reyecillo', como se le empezó a denominar a Oti', tenía el control de la venta de víveres. La única tienda de venta de abarrotes depende de la Regencia y los que se resistían a sus disposiciones , se quedaban también sin comida porque en los prediarios también influía.

“Mencionó que Oti repartía droga a su grupo de disciplina ¿y el control de la Policía?” Ante esta pregunta, el agente, después de aceptar que también hay malos policías, responde con otra interrogante: "¿Usted cree que siete policías van a dar abasto para las toneladas de alimentos al día que ingresan a Palmasola, revisar un promedio de 800 visitas por día (de lunes a viernes), entre ellos jueces, abogados, fiscales y otras autoridades?".

"Un escáner como en los aeropuertos, mejores condiciones para los policías que brindan seguridad, así como para los reclusos y voluntad política para que los cambios sean verdaderos en esta cárcel es lo que se necesita, de lo contrario será puro show todo lo realizado en los últimos días", concluye.

Requisa del 14 de marzo. Las autoridades hallaron en el penal armas de fuego, granadas, más de 700 garrafas, droga y 188 celulares

La Policía promete que se reescribirá la historia de Palmasola

Oti ya no está en Palmasola. Tras el motín del 5 de marzo, que derivó en la fuga de ocho reos de los cuales solo seis recapturó la Policía, una de las determinaciones que se tomó fue el traslado de los principales cabecillas a otras cárceles de Bolivia, entre ellos estaba Víctor Hugo Escóbar que fue enviado a Chonchocoro, La Paz.

La Policía, con el visto bueno del Ministerio de Gobierno, organizó un megaoperativo el 14 de marzo. Más de 2.200 policías fueron movilizados y con el soporte de dos aeronaves ingresaron a Palmasola con el fin de desarmar a los reclusos. La actividad dejó un saldo de siete internos fallecidos .

"Se va a escribir otra historia en Palmasola. Este penal va a pasar bajo el control policial como sucede en todas las cárceles. Aquí no va haber ningún privilegio . Se va manejar Palmasola con absoluta transparencia", prometió el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Por su lado, el comandante departamental de la Policía, afirmó: “ Hemos dejado la cárcel saneada . Sacamos 50 personas, 10 ya se fueron, 20 que se van a ir a distintas cárceles del país y otros 20, también miembros de la gavilla de ‘Oti’ (Víctor Hugo Escobar) disfrazados de disciplinas, van a ser dispersados. Si no pueden ser llevados a otras cárceles, se los cambiará a diferentes pabellones o en los ‘botes’. Esos delincuentes no pueden ingresar a régimen abierto”.