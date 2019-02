Comisión trabajará en el traspaso de pacientes para evitar saturación

Ante el problema de hacinamiento que afecta a los hospitales de tercer y de segundo nivel de Santa Cruz, autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía han decidido unir fuerzas y crear una comisión de referencia y contrarreferencia, cuya labor es el de traspasar a los pacientes al nosocomio que corresponde, vale decir, si está hospitalizado en un centro de tercer nivel pero no necesita de atención especializada, derivarlo a otro de segundo nivel o viceversa.

Este plan de emergencia es una respuesta a la sobredemanda de pacientes que afecta especialmente al hospital de la Mujer Percy Boland, donde dos y hasta tres bebés prematuros comparten una misma servocuna en el servicio de Neonatología, incluso algunos neonatos son colocados en el sofá por falta de cunas.

Pero la saturación de pacientes también afecta a hospitales que son administrados por la Alcaldía. Así lo constató la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, que desde las 21:00 del miércoles hasta las 1:45 del jueves inspeccionó el hospital de la Villa Primero de Mayo, junto con el asesor municipal Raúl Hevia.

Hevia informó de que en ese periodo de tiempo el nosocomio atendió a 24 pacientes para cesáreas, sin contar otros casos de emergencia, que -según él- deberían ser atendidos por los hospitales de tercer nivel administrados por la Gobernación, pues cuentan con unidades de Terapia Intensiva.

Sosa recorrió los diferentes servicios y verificó a pacientes siendo atendidos en los pasillos, mujeres aguardando por atención, la sala de emergencias saturada, incluso gente durmiendo fuera del nosocomio para poder sacar fichas de atención. “Venir al hospital de segundo nivel y verlo saturado por falta de atención en la maternidad (Percy Boland), ver muchísimas mujeres (aguardando por atención), muchísimas necesidades, me vuelvo a prestar a ser el nexo para solucionar el problema”, expresó la presidenta del legislativo.

Gestiones en La Paz

El secretario municipal de Salud, Paúl Cortez, viajó a La Paz para viabilizar dos temas. Uno referido a los convenios con las clínicas privadas para derivar pacientes graves que no puedan ser atendidos en los centros del sistema público ante la falta de espacio. Otro, para ver el pago de la deuda que tiene la municipalidad con los hospitales, que asciende a cerca de Bs 50 millones. “Ellos (autoridades municipales) están gestionando para que con el Ministerio de Salud nos adelanten el dinero y nos puedan pagar. Eso aliviaría la situación de los hospitales de tercer nivel, especialmente a la maternidad”, informó Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación.

Urenda adelantó que cinco incubadoras y tres servocunas se encuentran en reparación y una vez listas serán entregadas a Neonatología del maternológico. Agregó que “la gerencia ha verificado, con todos los servicios, la adecuación de Bs 9 millones para comprar los equipos más urgentes para que Neonatología funcione en mejores condiciones”.

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, informó que mediante carta dirigida a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, se le pidió la dotación inmediata de ítems para implementar la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal en la maternidad Percy Boland.

Del mismo modo, se ha recomendado al gobierno municipal cruceño la ampliación de las unidades de cuidados intermedios de los hospitales de segundo nivel.

Paro indefinido

Mientras tanto, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Maternidad acordó iniciar este lunes un paro indefinido, en protesta por la falta de condiciones para trabajar.

Marlene Salvatierra, secretaria ejecutiva del ente sindical, informó de que la decisión se adoptó en asamblea ayer, pues hasta ahora no han recibido ninguna respuesta a sus demandas de dotar de más ítems a dicho nosocomio. “Nos sentimos frustrados, nos molesta que digan que no se puede o que no hay”, expresó.

Los trabajadores cumplieron ayer un paro que duró 72 horas. Debido al paro, no hubo atención en la consulta externa, lo que hizo que muchas pacientes tengan que ir a los centros de segundo nivel. El secretario Óscar Urenda criticó esta medida y la calificó de abuso. “No debería haber paro ni de un día, eso solo afecta a la población. Con un paro no se soluciona el conflicto”, manifestó.

Versión del Gobierno

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, afirmó que la respuesta a la crisis de la maternidad es el Sistema Único de Salud (SUS), según la agencia ANF.

De acuerdo a la ley del SUS, los gobiernos departamentales deben firmar un acuerdo con el nivel central para que se haga cargo del equipamiento y la administración de los recintos.

Según Terrazas, la Gobernación en lugar de invertir se ocupó de contratar servicios privados y finalmente ha sido rebasado por la demanda de la población. “Le han transferido durante estos años más de Bs 200 millones el municipio a la Gobernación, y lo que ha hecho es comprar servicios de privados, es como vivir de alquilado, y en un momento la casa queda chica, eso es lo que está pasando en Santa Cruz, no han invertido en los hospitales, su servicio de neonatología, y ahora piden un llamado al nivel central, y la respuesta definitivamente es el SUS”, apuntó.

LA GOBERNACIÓN ESPERA QUE EL MINISTERIO DE SALUD ENVÍE NUEVA PROPUESTA DE CONVENIO SOBRE EL SUS

La Gobernación de Santa Cruz aguarda que el Ministerio de Salud envíe una nueva propuesta de convenio para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los centros de tercer nivel.

“Quedaron en mandar una propuesta y nosotros nos estamos preparando para sentarnos a dialogar”, manifestó Óscar Urenda, secretario de Salud.

“El sistema que propone el Gobierno no lo podemos satanizar, porque todo lo que se haga en salud es bueno para la población, pero se lo debe hacer de manera seria”, remarcó el secretario.

“Estamos dispuestos a dar salud, pero que nos den las condiciones. Lo que no estamos dispuestos es a vulnerar la ley. (...) He escuchado de una amenaza al gobernador (Rubén Costas) con un nuevo juicio por incumplimiento de funciones, por no querer firmar un convenio. Un convenio no está por encima de la ley, el gobernador no puede firmar un convenio que vulnera la Ley Marco de Autonomía, eso sí sería incumplimiento de deberes. La ley debe modificarse si ellos quieren quedarse con nuestras competencias o, en todo caso, deben hacer un convenio que no vulnere la ley”, acotó.

“Si el Gobierno quiere hacer salud, lo vamos a apoyar así sea un acto electoral, pero que sea sostenible, serio y real. Hasta ahora no nos dicen de dónde van a salir los recursos para los hospitales del tercer nivel. Dicen que del TGN, pero en el convenio que nos proponen quieren que les traspasemos nuestros presupuestos”, criticó.

Ayer, el presidente Evo Morales dijo que la meta principal del SUS, que prevé arrancar el 1 de marzo, es que la salud pública sea mejor que la privada.

Morales señaló que con el SUS se debe acabar con el esfuerzo que realizan algunas personas que no cuentan con un seguro de salud y optan por vender su patrimonio para tratar de salvar la vida de sus enfermos. “Los que no se jubilan, los que no tienen seguro social son los más abandonados en temas de salud, cuando hay enfermedad tienen que vender su casa, su tierra; tienen que prestarse y de paso no salvamos la vida y nos quedamos con deuda, a veces sin casa ni tierra, eso tiene que terminar”, afirmó.