Comerciantes del nuevo Los Pozos se ‘estrellan’ contra los ambulantes

Una numerosa marcha de comerciantes del mercado Minorista Los Pozos llegó ayer hasta el antiguo Los Pozos para exigir un mayor control de los ambulantes, que han comenzado a tomar los espacios que quedaron libres tras el traslado. La manifestación se tornó tensa, al punto que hubo amagos de enfrentamiento.

La gran columna de personas, que partió desde la Plaza del Estudiante, se dirigió primero a la plaza principal, por allí los protestantes decidieron continuar hasta el antiguo Los Pozos, a fin de hacer cumplir el ordenamiento. “Estamos cansados de los ambulantes y haremos cumplir las normas”, dijo el dirigente Rodolfo Ochoa, antes de encabezar la ruidosa marcha, que minutos después ingresó a Los Pozos, tomando por sorpresa a los ambulantes que estaban en plena venta.

Llegaron por la av. 6 de Agosto y quienes estaban vendiendo, al verlos, levantaron a toda prisa sus productos, mientras que los dueños de las tiendas cerraban sus persianas por temor a saqueos.

“No queremos ambulantes”, gritaban los manifestantes, mientras avanzaban hacia la calle Campero. “Váyanse a su mercado, ustedes también vendían en las calles”, respondían algunos ambulantes. Y fue precisamente al penetrar las calles internas del mercado cuando una mujer sorprendió con un golpe al dirigente Ochoa.



Otras mujeres salieron en su defensa y se enfrascaron en discusiones, que luego pasaron a los jalones y empujones. Los insultos ‘llovieron’ de uno y otro lado.



La marcha continuó hasta la calle Suárez Arana y allí algunos decidieron quedarse en vigilia por un rato. El dirigente Ochoa manifestó que la molestia de su sector se debe a que, a tres meses del traslado, las ventas siguen siendo bajas porque en la zona del mercado central no se logra despejar completamente a los ambulantes.

“Hacen controles, pero sigue habiendo nuevos asentamientos”, indicó el dirigente.

Algo que los favorece, según dijo, es el hecho de que los buses continúan pasando cerca de Los Pozos, por eso su sector da su pleno respaldo al reordenamiento del transporte público. Piden que se autoricen más líneas de micros hacia el minorista, al igual que líneas de trufis y minibuses. “Solo diez líneas pasan por el nuevo mercado y son a las que se les ha extendido su recorrido. No son nuevas”, expresó Ochoa.

Los gremiales resaltaron que la marcha de ayer fue solo una advertencia, ya que para una próxima marcha habrá decomiso de productos.

Reforzarán los controles



Consultada al respecto, la jefa de Control y Fiscalización de Espacio Público de la Alcaldía, Eliana Oller, indicó que diariamente hacen controles en ese y otros mercados que están en el plan de reordenamiento y que la lucha contra los ambulantes es constante porque muchos de estos cuentan con el apoyo de los dueños de tiendas, que les dan resguardo, lo que dificulta el trabajo de los funcionarios. Hizo notar que muchas veces el personal se expone a agresiones, pero no abandona su función.

Oller detalló que en la zona de Los Pozos tienen puntos fijos de control en dos turnos, de 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00, además de personal de fiscalización que recorre las calles y otros que hacen ‘batidas’. No obstante, ante la movilización de los comerciantes, indicó que la vigilancia será reforzada con más efectivos. “Como municipio no vamos a bajar la guardia. Vamos a reforzar los controles. Lo que menos queremos es que haya enfrentamientos”, dijo.

Hay 17 líneas habilitadas



Con relación a los micros, la jefa del Departamento de Transporte Público, Lucy Vaca, indicó que 17 líneas son las que llegan hasta el nuevo Los Pozos (5, 6, 7, 14, 51, 57, 37, 89, 66, 47, 67, 120, 130, 16, 124, 8 y 56) y no se descarta emitir más autorizaciones, pero siempre sobre la base de estudios técnicos y en el marco del plan de ordenamiento vehicular. Vaca dijo que en el proyecto de traslado de dicho centro se contempló 25 líneas.

Vaca también informó que se habilitó el tránsito por la avenida Claracuta, por lo que los micros ya están circulando por esa vía, próxima al mercado. Además, se emitieron algunas autorizaciones para el transporte interprovincial de la zona Satélite Norte, que llegará hasta dicho mercado.

Reunión por el transporte no se concretó

La reunión que fue convocada para ayer por el Comité pro Santa Cruz para buscar una salida al conflicto del transporte finalmente no se realizó.



El martes, en la sesión del Concejo, la presidenta de ese órgano, Angélica Sosa, leyó una carta del Comité, en la que invitaba a los miembros del Concejo a una reunión con los transportistas, la cual debía realizarse ayer, a partir de las 10:00. Sosa aclaró ese día que no asistiría a la cita porque tenía una sesión en el distrito 2 y porque, según dijo, la Alcaldía siempre se mostró abierta a dialogar con el sector.



Ayer, cuando los medios de prensa aguardaban el inicio del encuentro se vio llegar al secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, pero allí se enteró de que no habría tal reunión, por lo que se marchó del lugar sin dar declaraciones. En el lugar informaron que como no recibieron respuesta de parte de la Alcaldía, la reunión no fue puesta en agenda.

Trabajos

Habilitaron la calle Quijarro

La calle Quijarro, que fue cerrada como parte de los trabajos de mejoramiento del mercado antiguo Los Pozos, ya está habilitada al tráfico de vehículos particulares.



Av. Grigotá

En la av. Grigotá los trabajos de mejoramiento ya están en su fase final. La Alcaldía anunció hace dos semanas que el 25 de este mes se podría habilitar el paso del transporte privado. Hasta la fecha ya se pintó la señalización horizontal y vertical en toda la avenida.