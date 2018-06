Comerciantes del Plan Tres Mil anuncian medidas contra vendedores ambulantes 

El dirigente de los comerciantes formales del Plan Tres Mil, Enrique Gómez, anunció el miércoles que ese sector aplicará, desde la siguiente semana, varias medidas de presión si no se desaloja a los vendedores ambulantes que volvieron a poblar los espacios públicos de la rotonda de esa zona de la ciudad de Santa Cruz.

"Entre martes y miércoles no descartamos el bloqueo a Normandía y otras medidas, porque no hay otra manera de reclamar. Ya hemos agotado todo y hasta ahora no ha hecho nada la Alcaldía para desalojar a los ambulantes de la rotonda del Plan Tres Mil", dijo a los periodistas.

En la gestión pasada más de 2.400 comerciantes fueron desalojados de la rotonda de la zona del Plan Tres Mil, para ser trasladados a centros de abasto construidos por la Alcaldía, que lleva adelante un plan de reordenamiento de los mercados de la ciudad de Santa Cruz, mediante el desalojo de comerciantes de los espacios públicos.

Sin embargo, Gómez denunció que pese a las disposiciones municipales decenas de comerciantes ambulantes burlan el control y vuelven a tomar las aceras, camellones y plazas del Plan Tres Mil, que cuenta con más de 300.000 habitantes.

Similar situación se reporta en zonas que fueron liberadas como La Ramada, Los Pozos y La Mutualista, entre otros.