Comando unificado inicia tareas y coordina las operaciones aéreas

El comando unificado, integrado por el Ejército, el Gobierno y la Gobernación, comenzó a operar ayer con el fin de que haya una coordinación más efectiva que permita acabar con los incendios forestales, que ya han devastado más de tres millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Su centro de operaciones fue instalado en un área de la terminal aeroportuaria Viru Viru y una de sus primeras tareas fue unificar la información para coordinar las operaciones aéreas, priorizando las zonas de mayor riesgo. Paralelamente se empezó a trabajar en la organización de los comandos de incidentes en los diez municipios más golpeados por el fuego.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COED), Enrique Bruno, informó de que el Sistema de Alerta Temprana de Incendios (Satif), que brinda información precisa sobre los incendios, además de los técnicos de planificación y logística, se trasladaron a este nuevo espacio en Viru Viru para cruzar información con los técnicos del Ejército y del Ministerio de Defensa Civil, y diseñar una estrategia conjunta de ataque al fuego. Allí se ha instalado la cooperación de expertos, con toda la capacidad técnica.

Con base al plan unificado, ayer, cerca de las 11:00, el Supertanker despegó desde Viru Viru para realizar descargas en San Rafael, que había solicitado apoyo porque las llamas amenazaban varias comunidades. Asimismo, se definió priorizar la protección del Parque Noel Kempff Mercado, por aire y por tierra. En tal sentido, el avión Ilyushin hizo descargas en San Ignacio de Velasco, cerca del parque nacional.

Se anunció, asimismo, que se unificará la fuerza de los bomberos con la de los soldados del Ejército para una labor más efectiva por tierra. Las operaciones terrestres se harán de forma coordinada con las áreas. “La idea es poder coordinar de forma permanente todas las operaciones para que podamos trabajar de manera conjunta”, indicó Bruno, al referirse a la nueva estructura.

Afectación

Sobre la situación de los incendios, la Gobernación informó de que ayer había 47 incendios activos en 13 municipios. Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías y San Rafael son los más afectados, mientras que Charagua ya no registra incendios.

Datos del gobierno departamental dan cuenta que, hasta la fecha, suman 3.030.820 hectáreas consumidas por el fuego, entre pastizales y bosque. El municipio más afectado es San Matías, que ha perdido el 27,82% de su territorio; seguido por San Antonio de Lomerío (25,76%) y San Rafael (18,30%).

Caminata por la Chiquitania

Por otro lado, la caminata por la fe y la oración para que se calmen los incendios en la Chiquitania, convocada por los representantes de las iglesias católica, metodista y copta ortodoxa, tuvo una masiva asistencia. Desde las 18:00, cientos de personas se concentraron en el Cristo Redentor para luego caminar hacia la catedral.

Los fieles de las distintas iglesias elevaron oraciones para que la emergencia cese y se atienda de una manera más efectiva a los municipios afectados.

Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz, plantó un árbol de patujú en el Altar Chiquitano, para luego encabezar la marcha.

El líder religioso dijo que los fieles no deben estar indiferentes ante la destrucción de la biodiversidad. “No somos dueños de la vida, los seres humanos somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado”, expresó.

La jornada de oración se realizó en medio de cánticos. Varios de los presentes portaron pancartas con mensajes alusivos a la defensa de la naturaleza y también pidiendo al Gobierno que declare desastre nacional.

Un aprehendido en Tarija

Por otra parte, en Tarija, el incendio forestal registrado cerca de la comunidad de Bella Vista no fue sofocado debido a que está en un lugar escarpado que dificulta el accionar de efectivos militares, bomberos del Grupo Brasschaat y de la Policía Nacional.

Ni las descargas realizadas por el helicóptero francés lograron mitigar el fuego desde el aire. A esto se suman las ráfagas de vientos con una intensidad de 40 a 55 kilómetros por hora que se registraron en horas de la tarde en el Valle Central de Tarija.

El director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Ember Montellanos, estimó que unas 80 hectáreas de superficie fueron afectadas por el incendio hasta el mediodía de este viernes.

Según Montellanos, 300 personas combaten el fuego en la zona de San Antonio del poblado de Bella Vista y se prevé retornar este sábado a primera hora con todos los grupos operativos para liquidar en definitiva el fuego.

El comandante de la Policía Nacional, Miguel Prieto, confirmó la detención del autor del incendio después de que este alertara sobre el siniestro el jueves, cuando quemó pastizales en su propiedad, donde pretendía excavar para colocar postes. Se trata de Carlos Alexander Mamani, quien se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a la espera de su audiencia cautelar.

PARA SABER

RECURSOS.- El Gobierno central destinó $us 15 millones para atender la emergencia en el departamento de Santa Cruz por los incendios forestales en la Chiquitania, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary. La autoridad explicó que con parte de ese monto, se contrataron el avión 747 Supertanker y el helicóptero Boeing CH-47 Chinook, que son las más grandes aeronaves del mundo especializadas en apagar incendios. A estos gastos se suman el alquiler de otros helicópteros y la compra de insumos, materiales y equipamiento para los bomberos que combaten los siniestros forestales en la Chiquitania.

MARCHA DE COCALEROS.- Los cocaleros de los Yungas resolvieron marchar a partir del próximo 23 de septiembre desde la población de Caracollo hasta la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que declare desastre nacional por los incendios. “El miércoles lanzamos un instructivo para iniciar con la marcha”, dijo Teodomiro Meneses, ejecutivo del Consejo de las Federaciones Campesinas de Los Yungas de La Paz (Cofecay). /ANF

Los colectivos están preocupados por los daños al medioambiente. Foto: EL DEBER

AMBIENTALISTAS ENVÍAN UNA CARTA A LA ONU, HACIENDO SABER QUE EVO NO DECLARA DESASTRE NACIONAL

Plataformas de medioambientalistas, integradas por bolivianos radicados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, enviaron ayer una carta a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, representantes permanentes ante las Naciones Unidas, para hacer conocer su preocupación porque el Gobierno nacional no declara desastre nacional, a pesar del grave daño a la fauna y flora que están ocasionando los incendios forestales.

“La toma de decisiones irresponsables del Gobierno nacional ha llevado a asentamientos humanos sin la más básica asistencia técnica y supervisión para garantizar un manejo adecuado de prácticas agrícolas sustentables. Las consecuencias, intencionadas o no, ahora son de una magnitud sin precedentes. Mientras somos testigos del arribo de ayuda internacional e internacional, esta no es suficiente. Estamos particularmente alarmados por el grosero rechazo del Gobierno de afrontar este problema responsablemente, con una declaratoria de desastre nacional”, dice parte del documento, que es firmado por 11 colectivos, entre ellos Colectivo Árbol, Ríos de Pie y Action for Bolivia.