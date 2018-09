Cívicos piden la cabeza de Carlos Romero por el cerco a la plaza principal

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, lamentó que el Gobierno haya ordenado restringir el ingreso de la población cruceña a la plaza 24 Septiembre para participar de los actos del festejo de los 208 años de la gesta libertaria cruceña, así mismo pidió la renuncia del ministro de Gobierno Carlos Romero y del comandante Departamental de la Policía, Alfonso Siles.

De acuerdo con el presidente cívico, el ministro Romero debe irse porque es el responsable de bajar las órdenes a los comandantes de la Policía.

"Ayer se escribió una de las historias más negras de Bolivia contra este pueblo de Santa Cruz, a ciudadanos que no tienen nada que ver con ningún tema político se le prohibió el derecho de participar en un acto público que es nuestro, que es de todos los cruceños. Ratificamos el pedido de renuncia del comandante y subcomandante y si tiene que renunciar un ministro, que lo haga", dijo Cuéllar.

Agregó que el Comité Cívico no participará en actos en los que estén invitadas autoridades del Gobierno, y pidió unidad en la población para exigir el derecho de la democracia.

"No permitamos que este Gobierno nos quite el derecho a expresarnos, a transitar, a votar, a elegir a nuestras autoridades, no podemos permitir estos amedrentamientos. Hoy la historia nos convoca a luchar por nuestro pueblo", acotó.

Ayer, la Policía instaló un cerco que restringió el acceso de la población que quería participar de los actos centrales que se realizaban en la plaza 24 de Septiembre, situación que motivó el malestar de las personas que no pudieron ingresar a la celebración.