Cívicos irán a elecciones con amplia ventaja de Camacho sobre Viscarra

Faltan cinco días para las elecciones de un nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz. A lo largo de este mes se amplió la brecha de instituciones que apoyan a Luis Fernando Camacho, vicepresidente con licencia, que suma 35, frente a María Cristina Viscarra, que tiene una.

Camacho partió con ventaja desde los primeros días de enero, cuando fue proclamado por representantes de las 15 provincias, que se estima es un 40% del padrón. Luego recibió el apoyo de la Federación de Fraternidades y de los pueblos indígenas; además de instituciones educativas, deportivas, universitarios, empresarios y comparsas. En total, suma 20 de 24 sectores del Comité, y 15 de las 15 provincias.

Camacho es abogado, docente y empresario. Fue vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (2002-2004). Desde esa época está vinculado con la institución.

Viscarra proyecta su candidatura sobre la propuesta de ‘más cercanía’ con el ciudadano y de darle una oportunidad a una mujer para romper con una hegemonía masculina en la dirección de la institución cívica. Recibió el apoyo de la Federación Departamental de Trabajadores Artesanos de Santa Cruz (Fedetas).

Denunció que la presidencia cívica era un ‘pasanaku’ entre presidentes y vicepresidentes. A lo que añade que se requiere pagar deudas de cuotas para recibir apoyo. Una versión que descartó Camacho, que asegura que se pondera la vida institucional. Viscarra fue diputada nacional (2010-2015), comunicadora social y parte del comité en las provincias.

Se definirá el 2 de febrero

El expresidente cívico Wilmar Stelzer aseguró que la elección se define ‘voto por voto’. Sobre la cantidad de proclamaciones, recordó que el estatuto establece que con una es suficiente para candidatear, aunque reconoció que el contacto con cada sector influye. “Si Viscarra pierde no será porque sea mujer, sino que le faltó trabajo. No tenemos miedo a que una mujer gobierne”, dijo.

ENTREVISTA / MARÍA CRISTINA VISCARRA CANDIDATA

“Se necesitan unos $us 40.000 para pagar las cuotas de instituciones”

¿Cómo evalúa su campaña hasta el momento?

Cada día me sorprendo más por la plata que se necesita para acceder a las elecciones. Muchas cosas tienen que cambiar para que cualquier ciudadano pueda tener la oportunidad de liderar esta institución.

¿A qué se refiere?

Para recibir el apoyo de una institución o sectores completos se tienen que pagar las deudas pendientes de cuotas que tienen con el Comité. Antes que comiencen la etapa de primarias solicité que se me proporcione el estado de cuentas de las instituciones, para saber cuáles estaban al día y cuáles no, para así darme cuenta del monto que había que pagar. El candidato debe cancelar las cuotas pendientes para que se lo proclame. Por su supuesto que quedan exentas las instituciones con más recursos, pero la mayoría de las instituciones no lo cumplen de manera mensual. Por eso necesitaba la lista hasta el 31 de diciembre, pero no se me proporcionó.

¿A cuánto ascienden estos montos?

Las organizaciones con menos recursos económicos pagan $us 50, las con mayores recursos pagan $us 100. Las instituciones normalmente solo pagan en elecciones, porque saben que el candidato que van a proclamar los pondrá al día. Es un tema vox populi, pero nadie lo dice de frente. La cantidad que adeuda por mes cada institución no la sé con precisión, es un cálculo a base de lo que me comentaron algunos dirigentes. Tomando todos estos datos como referencia, hablamos de más de $us 40.000 que se necesitan para pagar estas cuotas. Otro gasto es el traslado de personas de provincias. Los que vienen no tienen los recursos para pagar su estadía, entonces el candidato al que apoyaron debe cubrir estos gastos.

---------------------------------------------------------------------------------

ENTREVISTA / LUIS FERNANDO CAMACHO CANDIDATO

“Se trata de tener propuestas y credibilidad; no lo económico”

Usted fue proclamado por 20 de los 24 sectores que enviarán delegados a votar este sábado ¿Pueden haber sorpresas o se siente ganador?

Puede haber variaciones en la votación, pero pocas. Porque si bien cada sector está compuesto por diferentes instituciones, cuando proclaman lo hacen por unanimidad. El respaldo es amplio y nace de manera espontánea. Pero hay que esperar el día de las elecciones antes de declararse ganador.

Viscarra ve una carrera electoral desigual, en lo económico y logístico

Lo que hace con eso es repetir lo que dije desde un inicio. Para tener mejores oportunidades se tiene que hacer vida institucional. Lo venimos haciendo hace más de seis años. Conocemos los sectores, conocemos las necesidades y generamos confianza. Por eso las instituciones nos respaldan.

A lo que se refiere es que el candidato debe pagar las cuotas que la institución adeuda al Comité para ser proclamado

No hay tal cosa en este proceso eleccionario. No es sano hablar así de una institución ni de los sectores. Se trata de tener propuestas y de credibilidad. Por ejemplo, los empresarios me proclamaron y ellos tienen mucha capacidad económica. No necesitan que nadie les pague nada. Los sectores con menores recursos tal vez tienen más problemas, pero tampoco creo que opten por algo así.

¿Cuál es el eje de sus propuestas para el Comité?

Proponemos elaborar un memorándum de 2019, inspirado en el de 1904, para delimitar las necesidades de Santa Cruz de los próximos 50 años. Ese documento debe arrojar propuestas económicas, políticas y sociales para el desarrollo cruceño y engrandecimiento de Bolivia. Queremos que participen todos los sectores.