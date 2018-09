Hoy se espera que sea una jornada con revelaciones en el caso de Sebastián Justiniano Poquiviquí (3), el niño al que le quitaron el riñón sano en vez del enfermo, porque el Ministerio de Salud adelantó que se conocerán los resultados de la auditoría médica y el cirujano Róger Raúl Moreno Buchón también debe ir a declarar ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación.

En una entrevista a Bolivia TV, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, anunció que la tarde de este lunes serán entregados los resultados de la auditoría médica. “Ahí se determinará la responsabilidad o no de este profesional, qué cosas incumplió y la magnitud de la negligencia”, dijo el titular y agregó que es evidente que no se cumplieron los protocolos para la intervención.

“A simple vista se puede ver que no se ha cumplido con los protocolos establecidos, se han realizado estudios previos que determinaban que era el riñón izquierdo, no el riñón derecho, pero será esta instancia la que determine de forma específica, (...) y a través de la Fiscalía se tomarán las acciones pertinentes para determinar la responsabilidad y qué pena debería tener este profesional”, remarcó la autoridad.

Contrario a la familia de Sebastián, que observa que el niño se ha debilitado, el ministro de Salud indicó que ha tenido una evolución favorable. “Ayer (sábado) lo hemos visto riendo, lo hemos visto con mucho ánimo, (...) lo importante es que ahora el niño está con una evolución favorable, está siendo atendido por una serie de especialistas, principalmente nefrólogos (...) para que posteriormente, si las condiciones se dan, pueda ser sometido a un trasplante renal”, dijo Rocabado.

También afirmó que se están cubriendo de forma gratuita, por un lado, las hemodiálisis, el tratamiento que pueda recibir el niño y el tratamiento oncológico, y, por otra parte, si se pudiera llevar a cabo el trasplante, el Ministerio de Salud y el Estado cubrirán también los gastos.

Acudirá a declarar

Abraham Quiroga, abogado defensor del médico Róger Raúl Moreno Buchón, aseguró que hoy su cliente acudirá a prestar su declaración informativa, a las 17:00, ante el Ministerio Público. “Se va a hacer presente, tenemos toda la documentación y va a decir qué fue lo que pasó”, dijo.

Quiroga informó que el galeno está ayudando al niño, está atento a su evolución y que también ha conversado con la familia.

La mamá del niño, Daniela Poquiviquí, indicó que la hija del galeno se ha presentado y les ha dicho que ellos están dispuestos a ayudar en lo que haga falta.

Compromiso firmado

El abogado de la familia del niño, Felipe Hurtado, confirmó que se ha tenido acercamiento con el médico, quien se ha comprometido mediante un documento firmado a cubrir los gastos, dado que se espera la llegada de unos especialistas y de ser necesario se lo sacará al exterior, “porque hay un compromiso no solamente del doctor Moreno, sino de todas las autoridades y de la población”, indicó.

Explicó que el sábado el galeno firmó el documento, donde además de señalar que cubrirá los gastos que no contemple el seguro, dará una remuneración al papá de un salario mínimo (Bs 2.060) mensual hasta que esté en condiciones de hacer su vida normal. Añadió que la familia del médico ha manifestado también estar en condiciones de dar un departamento para que los padres del niño puedan estar el tiempo que sea necesario.

El papá de Sebastián dijo que por ahora está abocado en pensar en la salud de su hijo y que el galeno tiene que ser responsable de los gastos del hospital.

Otros procesos

Respecto al registro judicial del Palacio de Justicia donde figuran cuatro procesos penales abiertos en distintas fechas contra el médico Róger Raúl Moreno Buchón, y ahora enfrenta su quinto proceso por el delito provisional de lesiones gravísimas denunciado de oficio por la Fiscalía, su abogado defensor señala que esos eran inicios de investigaciones y no tuvieron acusación. “Cuando lo mandaron con detención preventiva, fue porque en el momento de su audiencia cautelar el doctor no presentó documentación para desvirtuar los riesgos procesales, pero después que lo hizo, le dieron medidas sustitutivas. Él no tiene sentencia ni acusación que la Fiscalía haya hecho en su contra”, resaltó.

Recordó que el pasado jueves se estaban haciendo las diligencias preliminares, “y justamente el doctor estaba en el hospital de niños asistiendo a Sebastián y se dio cuenta de que había el proceso y me llama para decirme que hagamos el apersonamiento, para estar a derecho, al margen de que se está asistiendo al niño”.

Por su lado, el abogado de la familia, Felipe Hurtado, recuerda que en el transcurso de esta semana está pendiente de citar a otras cuatro personas que participaron de la cirugía. Además adelantó que la auditoría debe estar adjuntada al cuadernillo de investigación.

Ya hay dos pediatras

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, también informó que designaron dos pediatras para el hospital Oncológico de Santa Cruz, porque existen varios niños que están a la espera de cirugías, y eso había sido motivo de protesta de padres de familia.

Para la autoridad es importante contar con un especialista y, por ello, en la reunión se definió que a partir de esa semana ese nosocomio contará con dos especialistas, cirujanos pediatras. Estos se pondrán a disposición de la población y de las cirugías programadas para que se hagan en el menor tiempo posible, incluso se garantiza que un equipo de profesionales, con mucha más experiencia, coadyuve en las operaciones, agregó.