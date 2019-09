Cierran paso por la rotonda de la Grigotá

La Alcaldía cerró desde ayer el paso de motorizados por la rotonda del primer anillo y av. Grigotá, debido a que se realizan trabajos de pavimentación con miras a la implementación de los Buses de Transporte Rápido (BRT).

Desde la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana indicaron que la restricción será por aproximadamente 20 días.

El cierre de la rotonda ocasionó embotellamientos en el punto de desvío desde el segundo hacia el primer anillo, por la calle Muchirí, al igual que el retorno de los micros por la misma Omar Chávez. A una cuadra de la Gobernación cruceña se asentaron sobre el camellón varios comerciantes ambulantes.

Micreros retoman protesta

Los micreros anunciaron que retomarán hoy las protestas en contra de los dos reglamentos de la Ley Municipal de Movilidad Urbana: General y de Concesión de los Buses de Transporte Rápido.

Uno de los dirigentes del sector, Mario Guerrero, explicó que estarán en vigilia en una oficina municipal desde las 8:30, aunque no quiso precisar cuál. “La protesta será pacífica. No vamos a responder a las provocaciones de grupos que dicen que nos lanzarán huevos. Esos grupos tienen personas atrás impulsándolos”, opinó. En la Alcaldía ratificaron que no se abrogará ninguna norma.