Cierran las mesas de votación en la Uagrm e inicia el cómputo

Las mesas electorales cerraron tras ocho horas de votación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Las elecciones para renovar los mandos de los diferentes estamentos de la universidad cruceña se realizaron con relativa normalidad debido a que en el Módulo 224 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología se registraron incidentes entre dos bandos.

En el inicio de la jornada se registraron largas filas en el ingreso, aunque con algunos contratiempos pues no todas las mesas empezaron a funcionar a partir de las 8:00 como estaba establecido. En la facultad de Humanidades, por ejemplo, a las 10:00 la mayoría de las mesas aún no habían sido abiertas. Según explicaron, el retraso se debió a la falta de jurados y porque los alumnos no sabían claramente dónde debían emitir su voto.

En contrapartida, en la carrera de Medicina la votación empezó temprano y de forma ordenada. A las 10:00 todas sus mesas estaban funcionando.

Los comicios se realizan en un ambiente de fiesta en los predios de la Uagrm. Los frentes obsequian panchitos, donuts, refrescos y dulces con el afán de atraer los votos de los indecisos.

Frentes

En las papeletas figuran los diferentes frentes para las ocho elecciones: ICU docente, ICU estudiante, ICU de base por la FUP (Federación Universitaria de Profesores), Centro Interno, Consejo de Carrera, Consejo Facultativo, FUL (Federación Universitaria Local) y la directiva de auxiliares de docencia.

Los resultados

La gestión de los ganadores es por 2018-2020. El proceso eleccionario debe durar ocho horas. Hoy mismo la corte recepcionará todas las ánforas y el miércoles se invitará a los delegados de los frentes y a la prensa, a partir de las 9:00, para que se hagan presentes en el escrutinio en el Paraninfo Universitario.