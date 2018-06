Choferes de trufis se pelean por nuevas rutas y advierten con presión

Los choferes de dos líneas de trufis y de una línea de micros, que presentan servicio por el sexto anillo, se enfrentaron para evitar que los socios de la nueva Cooperativa de Trufis Turere trabajen en esa zona sin contar con la autorización de la municipalidad.

El enfrentamiento se registró las 20:00 del jueves, en la zona de la rotonda de la urbanización España, y causó un saldo de más de 10 personas heridas, entre choferes y pasajeros, además de daños materiales de cuatro vehículos, por lo que los socios de la Cooperativa de Trufis Turere, que tiene 150 unidades, iniciaron acciones legales contra los dirigentes de los trufis Plan 4.000 y de la línea 121, que prestan servicio por el sexto anillo de la ciudad.

Entre los choferes agredidos está Wilder Bascopé, que está internado en la clínica Ramírez por los golpes que recibió en la cabeza.

De acuerdo con el reporte del médico Kevin Chávez, Bascopé llegó a ese centro hospitalario con heridas en la cabeza, rostro y golpes en otras partes del cuerpo, por lo que en la jornada de ayer se estaba a la espera del diagnóstico que den los especialistas.

La amenaza



Según el dirigente de los trufis Turere, Óscar Tola, la denuncia que se presentó es para exigir que los supuestos agresores corran con los gastos de la curación de las personas heridas y con lo que demande la reparación de los vehículos destrozados. Ayer, en la Policía de Los Lotes estaban los cuatro trufis con los vidrios rotos.



Además, Tola amenazó con iniciar bloqueos en la zona del sexto anillo de la ciudad, por considerar que a sus afiliados les están coartando el derecho al trabajo y afirmó que no son ilegales, pues, según él, hicieron la solicitud ante la municipalidad para operar en esa ruta, pero hasta la fecha no han respondido a sus demandas.



Por su lado, José Luis Pereira, director de la Unidad de Tránsito, advirtió a la dirigencia de trufis Turere que no se permitirá que operen por esa zona sin tener la debida autorización que entrega la municipalidad. “En realidad, la línea de trufis estaba queriendo operar desde un tiempo atrás, no tiene orden de la Alcaldía, por lo tanto, hicieron varios repliegues para evitar la circulación en la zona”, explicó Pereira.



Sin referirse de manera específica a la Cooperativa de Trufis Turere, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que hay un sector del transporte urbano que operan de manera ilegal desde el momento en que no pagan impuestos a la municipalidad y reiteró que el legislativo municipal respaldará el plan de movilidad urbana que se ha diseñado para Santa Cruz de la Sierra, que ayer fue presentado a organismos internacionales en La Paz.

Buscan créditos en organismos externos



1.- El secretario de Movilidad Urbana de la comuna cruceña, Rolando Ribera, se reunió con representantes del Banco Mundial. En esa cita se presentó el plan de Movilidad Urbana, el plan del Banco Mundial para Santa Cruz, la Cooperación Técnica no reembolsable y financiamiento para proyectos.



2.- Con las autoridades de la Alcaldía cruceña se presentó el proyecto de BRT para el primer anillo, se presentó el proyecto Puma Katari y se establecieron acuerdos de asesoramiento sobre creación de empresas municipales.



3.- Ante los representantes de JICA se presentó el estado de situación de avances del plan maestro y de proyectos priorizados de la comuna cruceña.