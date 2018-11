Vicenta Tejerina, vecina del municipio de San Juan, llegó agotada y acalorada hasta un refugio enfrente de la fábrica de leche PIL, con su bebé de cuatro meses llorando debido al agobiante calor, producto de la resolana y de la humedad. La criatura, que nació prematura, tiene toxoplasmosis y la cita médica para que le hagan análisis era para las 10:00 del lunes en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, pero no pudo llegar a tiempo debido a que tuvo que sortear siete sitios de bloqueo en la carretera al norte, medida dispuesta por los transportistas en repudio a la ley 981, aprobada por la comuna cruceña, la cual les prohíbe ingresar los fines de semana a los mercados Los Pozos, La Ramada y la rotonda del Plan Tres Mil.

Para empeorar la situación de esta indefensa madre, los pocos vehículos particulares que prestaban servicio no querían alzarla porque el bebé no dejaba de llorar. Además, de tanto pagar trasbordos su dinero se le acabó, pues hasta Warnes había cancelado cerca de Bs 90.

“El perjuicio es total porque tanto he peregrinado a Cenetrop para que me le hagan los análisis y ahora perdí el turno. También me quedé sin un centavo, no sé si seguir hacia la ciudad o regresar a San Juan”, dijo con la voz entrecortada y sin conocer el porqué de la extrema medida que cortó las carreteras de ingreso a la ciudad ayer, dispuesta por los dirigentes de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre.

Como Vicenta, miles de personas se vieron perjudicadas por los obstáculos en las tres carreteras de ingreso a la ciudad. En la adversidad se hicieron amigas la cochabambina Éricka Pérez y la cruceña Daniela Negrete, ambas procedentes de la capital valluna, las cuales debieron bajar del bus que las transportaba en la localidad de Yapacaní. Al ser compañeras de viaje en los autos y en las mototaxis que tuvieron que pagar para avanzar entre los bloqueadores, al final se unieron en la caminata para llevar sus equipajes en la última etapa entre el bloqueo en las afueras de la PIL y la tranca del kilómetro 17.

“En la terminal de Cochabamba nadie nos advirtió de este bloqueo, ahora he caminado bastante y he pagado Bs 70 en los trasbordos, casi igual que mi pasaje a Santa Cruz, donde voy a visitar a mi familia”, anotó Éricka Pérez.

Tempraneros

Según el comandante provincial de la Policía de Warnes, Gilmar Valencia, el bloqueo en la ruta al norte se inició a las 5:15 en tres sitios establecidos, en la rotonda norte de la circunvalación, en la PIL y en la tranca; pero luego se agregó otro, en la nueva carretera en construcción entre Santa Cruz de la Sierra y Warnes, a la altura del ingreso a Clara Chuchío.

En la vía a Camiri, en el km 13 de la ruta a La Guardia, el bloqueo comenzó a las 6:00; al poco tiempo se formó una larga fila de buses de transporte interdepartamental y de camiones de alto tonelaje provenientes del sur del país. De igual manera, en la carretera a Cotoca, en el surtidor Tarope, los trufis y minibuses obstaculizaron la vía desde las 6:00.

Se establecieron otros puntos de bloqueo en el puente Paila, en San Julián, en el ingreso a Tres Cruces, en la carretera a Trinidad y en la Chiquitania. En el norte, aparte de Yapacaní, en Portachuelo hubo otra barricada, así como en Saavedra, Minero, Okinawa y Muyurina.

Violencia

A las 9:00 hubo un amague de enfrentamiento en el retén del km 17 al norte, cuando el mototaxista Pablo Chávez (45) fue atacado por un grupo de transportistas bloqueadores, los cuales se oponían a que haya cualquier tipo de servicio de taxi. Ambos bandos se apedrearon, dejando un minibús con los vidrios rotos, por ello el propietario, Juan Rocha, buscaba a los culpables.

Para que las cosas no lleguen a mayores, la Policía se hizo presente en el preciso momento, congelando la situación.

A media mañana, en Yapacaní hubo una violenta escaramuza entre hinchas del club Blooming, que regresaba de Cochabamba, y los choferes, causando varios motorizados con los vidrios destrozados y, aunque se dijo que hubo heridos, no fue posible corroborarlo.

Desprotegidos

Aunque la medida solo era por el lunes, los transportistas al mando de Róger Gonzales han dado un cuarto intermedio hasta el miércoles. Si la Alcaldía cruceña no deroga la cuestionada norma, los bloqueos serán reinstalados el jueves y serán indefinidos. En toda esta lucha el usuario se vio indefenso, pues la Policía no actuó para desbloquear las vías; tampoco aparecieron el defensor del pueblo ni el Comité pro Santa Cruz para mediar en el conflicto. Los dirigentes del transporte no demostraron predisposición para dialogar, pese a la invitación que hicieran las autoridades municipales para entablar mesas de negociación.