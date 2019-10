Centros móviles han realizado más de 24.000 atenciones médicas

Los centros de atención móviles del Ministerio de Salud, instalados en la Central Obrera Departamental y en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en Santa Cruz, han realizado más de 24.000 atenciones médicas y 32.000 prestaciones de servicio desde el 21 de agosto, cuando entraron en funcionamiento como medida de contingencia ante el paro médico en el país.

Víctor Pérez, coordinador de dicho programa de salud en la urbe cruceña, detalló que las 24.000 atenciones se brindaron en medicina general y especialidades.

Las prestaciones de servicio son los exámenes de laboratorio, ecografías, electrocardiogramas, odontología, traumatología y otras asistencias, que vienen a paliar la falta de atención en consulta externa de los hospitales públicos por el paro de los médicos, que lleva 51 días, con piquetes de huelga de hambre incluidos.

Gran concurrencia

Por los números que dio Pérez, se deduce que alrededor de 500 personas asisten diariamente a estos centros médicos, donde unos 60 galenos y personal de apoyo atienden a los pacientes, niños y adultos, de forma gratuita.

La mayor concurrencia se da en el recinto de la COD, donde hay servicios de ginecología, oftalmología, reumatología, cardiología, pediatría, traumatología, odontología y otras especialidades. “Yo vengo del barrio Villa Alegre (Los Lotes) porque mi bebé tiene dificultades para respirar por un resfrío fuerte. Lo llevé al hospital Francés, pero no lo quisieron atender en Emergencia diciendo que no tenía fiebre. Una vecina me contó de este centro y lo traje”, manifestó Jennifer Caipe Cáceres (19), madre primeriza.

Poco antes de que atendieran a Jennifer, una mujer de unos 45 años se había desplomado en la entrada a la COD, cuando llegaba en busca de atención. La afectada convulsionó algunos segundos, asistida por sus dos hijas, hasta que médicos la auxiliaron introduciéndole un bolígrafo en la boca para evitar que se mordiera la lengua; luego, la metieron en una silla (no había camilla) para examinarla.

Para la atención en estos centros móviles, la persona interesada debe ir con su carné de identidad al área de triaje, donde le toman la presión, el peso y la estatura para derivarla al especialista que corresponda.

Si es necesario, en un laboratorio le toman muestras de sangre u otros fluidos al paciente para un estudio más completo, que puede requerir atención en un hospital de segundo o tercer nivel, o simplemente reciben medicamentos que allí también entregan gratis.

“Traigo a mi madre del noveno anillo y la av. Virgen de Luján, porque en los centros 10 de Octubre, Virgen de Luján, El Retoño y San Antonio no quisieron atenderla, porque dicen que no es de emergencia, pero ella sufre de un dolor insoportable en la columna”, dijo Beatriz, hija de Edith Álvarez Flores (53), que no puede caminar hace cuatro años, desde que se fracturó la pierna izquierda.

Acercamiento con la ministra

El diálogo entre los médicos y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, se enfrió días atrás, pero ayer ella los invitó a una reunión.

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, dijo que el Consejo Nacional de Salud se sentará a dialogar con Montaño si esta acepta las demandas que ayer le enviaron otra vez: la institucionalización de los cargos médicos; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad de la CNS; el cumplimiento de la Ley 3131 y su inclusión en la Ley General del Trabajo y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.