Procesado se retracta y retira pedido de autoinculparse

A casi tres meses del inicio de las investigaciones por la presunta violación grupal, ocurrida en el motel Deluxe el 14 de diciembre de 2018, uno de los cinco imputados por el supuesto vejamen a una joven de 18 años, se proclamó inocente y dijo a EL DEBER que ya no está dispuesto a autoinculparse e ir a un juicio abreviado. Ahora está detenido en el PC-6 del penal de Palmasola. Alejandro Castro Pinto, que dijo ser testigo de todo lo que ocurrió en el cuarto del motel, afirmó que no hubo violación, confirmó el uso de drogas y aseguró que lo único que hizo fue tratar de ayudar a la muchacha, cuando ella tuvo convulsiones por haber consumido sustancias controladas y bebidas alcohólicas. El procesado, que está en Palmasola, al igual que Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada y José Antonio Rosales Franco (también acusados) solicitó un procedimiento abreviado a través del cual él se declaraba culpable del delito de lesiones leves y graves y renunciaba ir a un juicio oral; sin embargo ahora cambió de parecer y en esta semana retirará su pedido, que no fue respondido por la Fiscalía, para insistir en su inocencia, la que quiere demostrar en un juicio público. Andrés Ritter, abogado de la familia de la víctima, dijo que la decisión de retirar su pedido de irse a un abreviado declarándose culpable es un derecho que Castro Pinto tiene y afirmó que respetan su determinación. Precisó que las declaraciones que hizo el joven en diferentes instancias de la investigación preliminar y las del menor, que está internado en un hogar, fueron claves para determinar la participación de los otros implicados. “Esperamos que la Fiscalía concluya con las investigaciones dentro del plazo establecido”, añadió Ritter y recordó que están pendientes las pericias respecto al vehículo involucrado en el hecho, declaraciones de más testigos y el desdoblamiento de los equipos celulares secuestrados a los procesados. La víctima fue trasladada en estado de inconsciencia desde el motel hasta una clínica. El primer examen físico forense señala que ella tenía signos de agresión sexual y lesiones físicas en todo el cuerpo. Aún están pendientes los resultados de pericias realizadas en el vehículo en el que los jóvenes se trasladaron, así como el desdoblamiento de teléfonos celulares de los involucrados. Su madre Karen Viruez, madre de Alejandro Castro Pinto Viruez, en la puerta de la cárcel negó que su hijo goce de privilegios. “Mi hijo sufre un cuadro depresivo, invoco a las autoridades a que escuchen, confiamos en Dios”, dijo. Cesación de Saavedra hoy Para las 9:00 de hoy está prevista la audiencia de cesación a la detención del imputado Carlos Alejandro Saavedra, en la sala de los vocales Hugo Iquise y David Valda. Los abogados de Saavedra y de los otros detenidos guardan silencio y no se pronunciaron sobre la última decisión de Castro Pinto