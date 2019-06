Caso violación: jueza es recusada y niegan libertad a Saavedra

La defensa de la joven víctima del caso de supuesta violación en el motel Deluxe, presentó una recusación contra la jueza de la Niñez y Adolescencia, Shirley Becerra, alegando una supuesta parcialidad con el menor de 15 años que es uno de los acusados por violación, durante su juicio oral.

La abogada e integrante de Mujeres Creando, Arleti Tordoya, dijo que con la recusación esperan que Becerra se aparte del proceso y que sea otra juez la que continué con el juicio. “La jueza está siendo parcial, debido a que durante el juicio ha mostrado su apoyo hacia el acusado”, aseguró la jurista. Añadió, que espera la respuesta de la juez, para saber si aceptará la recusación.

Por su parte, Jessica Echeverría, también abogada defensora de la víctima, lamentó que el perito toxicológico que declaró en el juicio no haya investigado ni mencionado el ‘molly’, como droga utilizada para dopar a la joven. “No estamos de acuerdo con el informe toxicológico del perito, porque se realizó una investigación incompleta de las drogas que consumieron los implicados en el caso”, señaló.

EL DEBER intentó hablar con la jueza Becerra para conocer sobre la recusación, pero desde su despacho manifestaron que hasta ayer en la mañana, no habían sido notificados al respecto.

Niegan libertad a Saavedra

Por otra parte, ayer, los vocales de la Sala Penal Tercera, Sigfrido Soleto y Zenón Rodríguez, negaron la apelación a la detención preventiva en Palmasola de Carlos Alejandro Saavedra Saavedra.

Sobre esta determinación, el abogado Joadel Bravo dijo que presentaron tres nuevos elementos que demostraban la inocencia del imputado Saavedra, pero no fueron valorados, por lo que consideró que no respetaron el derecho a la defensa. Añadió, que presentarán una acción de libertad. / AM