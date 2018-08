Caso bandas: Fiscalía citará a declarar a funcionarios

Mientras el Ministerio Público se alista para iniciar la investigación sobre la denuncia por supuesto sobreprecio en la compra de bandas distintivas y banderas en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, exconcejales, políticos de la oposición y plataformas ciudadanas aguardan que las autoridades municipales expliquen sobre nuevas denuncias públicas relacionadas con contratos y convenios suscritos por el ejecutivo con la empresa MAHS.

Según la titular de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Jackeline Severich, en estos días se van a emitir los requerimientos correspondientes para tener la información necesaria y determinar los posibles delitos y autores del caso de la compra de bandas a Textilander Srl.

La fiscal aseguró desconocer el caso del acuerdo de alianza estratégica de cooperación firmado por la Alcaldía cruceña con la empresa MAHS, en 2014, el cual le permite hacer uso de las áreas públicas por 10 años para llevar adelante el programa Campañas de educación ciudadana y publicidad, donde la exonera del pago de tasas y patentes por el uso de estos espacios.

No obstante, refirió que sí puede haber respuesta a este caso una vez que se ponga en conocimiento de la Fiscalía y que, de ser así, se lo estaría comunicando también en los próximos días.

Tolerancia cero

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henry Cabrera (MAS), dijo que ya tiene lista la solicitud de informe escrito a la Alcaldía sobre el caso de las banderas y adelantó que se solicitará una sesión en la que se informe sobre el tema. “Aquí ya no hay supuestos; tenemos los argumentos para exponer que sí hubo sobreprecio. No estamos en contra de la gestión del alcalde, estamos en contra del sobreprecio y de la corrupción. Como los concejales no están haciendo bien el trabajo de fiscalización, nosotros estamos tomando cartas en el asunto y así lo haremos con otros municipios y con la Gobernación”, manifestó.

El concejal Johnny Fernández insistió en que el tema de la compra de bandas y banderas debe ser investigado por el Ministerio Público e incluir tanto a funcionarios municipales como a los empresarios involucrados.

El ucesista ve la necesidad de realizar una auditoría especial para determinar la transparencia con la que se están llevando adelante los procesos municipales, pues las auditorías internas “son un saludo a la bandera”, y se solicitará un informe oral con documentos legalizados en mano para verificar estas acciones.

Las plataformas ciudadanas están analizando propuestas para presionar y hacer cumplir el buen uso de los recursos públicos y que se apoyarán las demandas ciudadanas. Se reunirán el martes para determinar las acciones a tomar, según el vocero Eduardo Gutiérrez.

