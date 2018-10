"Pedimos al alcalde Percy Fernández muy respetuosamente, que firmemos ese convenio. Como lo he dicho (esa firma) es primeramente por la vida, por el progreso y el desarrollo. Porongo se tiene que unir con Santa Cruz y es con esos puentes", dijo este martes el burgomaestre porongueño, Julio César Carrillo, que cumple su segundo día de huelga de hambre en demanda del inicio de obras del puente Bicentenario.

¿Considera que hay una falta de voluntad de parte de las autoridades cruceñas?, "así es", dijo Carrillo que recuerda que durante seis años han llevado adelante este proceso cumpliendo todos los requisitos que la comuna que lidera Fernández solicitó, desde el punto de vista ambiental, jurídico y de ingeniería.

Son ocho las personas que se han sumado a la acción de protesta que realiza el alcalde porongueño y se prevé que se unan más a lo largo de la jornada. Ellos están en proximidades de la plaza 24 de Septiembre. "Estoy a la espera de que Jorge Landívar (secretario de Gestión) me abra la puerta porque estoy afuera de su despacho".

En un comunicado, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó lamentar "la decisión del Alcalde de Porongo, una decisión 100% política" y que "el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra no va a actuar al calor de la electoralización de los temas metropolitanos y de sostenibilidad de la ciudad".

"Los puentes no son políticos, son una necesidad; es la vinculación, la unión entre dos municipios, no es político, o por lo menos yo no estoy en campaña", respondió Carrillo a tiempo de comentar que el domingo hubo un accidente y que, según dijo, durante tres horas no pudo salir ningún vehículo del Urubó hasta que se pudo retirar a los motorizados involucrados en un accidente. "Como lo dije antes, es por la vida, después por el progreso y el desarrollo de mi pueblo" por lo que se necesita construir un nuevo puente.



Entre los huelguistas figuran Esther Bejarano, presidenta de la comunidad Terebinto; Elva Peralta, de la comunidad Villa Guadalupe; la concejala Moira Vaca y Hugo Miserandino, Secretario de Comunicación.