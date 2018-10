Carla Morón: 'El cáncer es una guerra, yo tengo armas para combatirlo'

Carla Morón, la ex top model boliviana que en 2010 se mostró invencible frente al cáncer de mama estuvo anoche en el programa Recalculando de EL DEBER Radio y habló sobre su lucha y lo peor que le tocó afrontar para vencer esta enfermedad.

Octubre es un mes que en varios países del mundo se dedica a la prevención del cáncer de mama, que en todo el globo es el primer tipo de cáncer que ataca a las mujeres. En Bolivia es el segundo después del cáncer cervico-uterino y este año esta casa periodística toma la bandera de esta batalla y la hace suya también.

Morón confesó que la forma en que le dijeron sobre su diagnóstico con cáncer no fue muy impactante para ella, porque se lo dijo un tío. "Más que quedarnos en el diagnóstico hablamos sobre los pasos y el tratamiento a seguir", indicó.

"Cuando me llegó el resultado estaba algo escrito en unas 15 líneas, y mostraba nombres que nunca había escuchado, no le entendía, pero al otro día mi tío me dijo que mi prueba salió positiva", contó al programa nocturno de EL DEBER Radio.

Reconoció que una de las partes más duras que tuvo que afrontar a consecuencia del cáncer de mama fue la separación de su familia, porque Morón tuvo que salir del país para recibir tratamiento médico.

"El cáncer son batallas que vas peleando, para mí es una guerra y yo soy un soldado, sé que estoy en una guerra y yo puedo armarme y reforzarme para seguir combatiendo, Tengo las armas para combatir", indicó.

Actualmente Carla Morón cuenta con el 'ok' de su oncólogo y el 'ok' de su mastólogo, ya no está con ningún tratamiento, cumplió con todas las radioterapias y quimioterapias; sin embargo, afirma que continúa luchando par que sus defensas no bajen.

"Cuando sos diagnosticada te preparas para estar fuerte y no permitir que tus defensas bajen y esta enfermedad ataque", concluyó.

Carla Morón tiene una tía diagnosticada con cáncer de mama, y lamentablemente una prima hermana falleció por esta enfermedad, es por este motivo que recomendó a todas las mujeres a realizarse un examen para prevenir esta enfermedad.

En octubre, en el hospital Oncológico las mamografías que cuestan Bs 400 se reducen a Bs 200, sin mencionar que la mayoría de los centros privados también se involucran con el mes de la prevención y reducen sus costos.