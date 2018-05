Este 23 de mayo cumplirá 81 años. Toribio Ticona no rehúye hablar de temas polémicos y, a pesar de buscar mejorar la relación entre la Iglesia católica y el Gobierno, lanza duras críticas a la construcción de la Casa Grande del Pueblo, nuevo palacio de Gobierno, casi concluido en la ciudad de La Paz y que demandó una inversión mayor a los 252 millones de bolivianos.

El nuevo cardenal aclara que opina a título personal cuando se refiere a la administración de Evo Morales, al que considera un “amigo” y a quien ayudó dándole cobijo en las marchas que protagonizaba desde Patacamaya (La Paz), cuando solo era un dirigente cocalero de Chapare.

El saludo del nuevo Cardenal

Sin embargo, no duda al calificar de “lujo” la gran infraestructura que se erige en la urbe paceña; considera que existen otras “necesidades” en las que se podía destinar ese dinero, como la salud y educación. “Hacer ese edificio solo para ostentación, no me parece bien”, reflexiona el prelado.

Su designación aún la toma por sorpresa. “Dios tiene sus razones, que la mente ignora”, enfatiza el monseñor nacido el 25 de abril de 1937 en Potosí.

“A mis hermanos mineros, a mis hermanos campesinos, decirles que yo de joven, de adulto y de religioso, he sabido qué es el hambre, el frío, el sufrimiento, por eso creo que el Estado o cualquier presidente debe velar por el hombre porque es imagen y semejanza de Dios”, dice, visiblemente emocionado.

Una de las primeras tareas que se traza es lograr cercanía entre el clero y las autoridades nacionales. “De verdad quisiéramos un acercamiento, un diálogo sincero, porque al final vivir enojados, separados, y atacándonos unos a otros no es el camino”, enfatiza.

Considera que el jefe de Estado lo “estima” y se anima a anticipar que “las relaciones (ahora) serán más amigables”, debido a esa cercanía con Evo Morales. El presidente del Estado resaltó su nombramiento, afirmando que Ticona es el “primer cardenal indígena y obrero de la historia”, por haber sido lustrabotas, minero, alcalde, sacerdote y obispo.

Posesión y otros candidatos

Toribio Ticona, junto con otros 13 obispos, asumirá el 29 de junio en un acto en el Vaticano como cardenal. Su designación fue sorpresiva debido a que existían otros sacerdotes para ocupar ese sitial de privilegio.

“Yo era el último de los más sencillos. Nunca había pensado ser cardenal. Como dice el Evangelio, ‘los últimos serán los primeros’”, ratifica, mencionando que los monseñores Sergio Gualberti (Santa Cruz) y Edmundo Abastaflor (La Paz), eran también considerados para el puesto. El cardenal no deja de agradecer el honor y se toma unos minutos para enviar un saludo a los fieles de tierra cruceña. “A los cambas y collas, un enorme saludo”, destaca con un gesto amable y sonriente.

Destacan su sencillez

La designación del obispo emérito Toribio Ticona Porco como cardenal de Bolivia ha sido recibida con mucha alegría por la Iglesia católica. Tres religiosos destacan su compromiso y cercanía con los más pobres, su sencillez y origen humilde, del cual siempre se sintió orgulloso.

Ticona, que trabajó como minero, lustrabotas y vendedor de periódicos, fue designado nuevo cardenal por el papa Francisco. El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez; el monseñor Nicolás Castellanos y el padre Guillermo Siles, que lo conoció de cerca, coinciden en que, con este nombramiento, el papa Francisco señala el camino que debe tomar la Iglesia, de compromiso con los más desfavorecidos.

Para el mons. Juárez, el nombramiento es una buena nueva del pentecostés (que se celebró el pasado domingo) que es recibida con mucha emoción porque “el monseñor Toribio, hoy cardenal, nos recuerda quiénes son los favorecidos y predilectos del Señor: los pobres, pues él nace en una cuna de pobreza, tiene que vencer las primeras dificultades como niño y como joven, buscando distintos oficios para poder sobrevivir, dada también la pobreza de la zona donde nació”, manifiesta.

En este sentido, agrega que el papa “ha querido dar un mensaje a la Iglesia, a la sociedad civil y a la clase política eligiendo a un humilde para servir a todos, para servir en su historia, en su cultura, en su lenguaje y en su creencia, fiel a su idea de una Iglesia pobre para los pobres”.

El monseñor Castellanos señala que esta designación muestra que el papa está “queriendo llevar a la Iglesia el evangelio de la sencillez de Jesús”. “Me llama positivamente la atención que el papa siga nombrando gente sencilla, que ha estado con los pobres, de origen humilde. No nombra cardenal a obispos o arzobispos conocidos, sino a un hombre sencillo, que fue lustrador de botas y que estuvo trabajando en las minas”, dice.

Cercano a su pueblo

De su vida religiosa en las minas conoce mucho el padre Guillermo Siles, hoy párroco en la iglesia San Martín, ya que entre 1988 y 2000 él era párroco en Llallagua, mientras que Ticona era obispo auxiliar de la Diócesis de Potosí. Una de las cosas que recuerda es cómo recibía en su casa a los campesinos y se sentaba a compartir con ellos la comida en su comedor. Varias veces lo escuchó decir: “Hermano es que cuando yo voy a sus casas, me acogen y me hacen comer en el mejor lugar”.

En la memoria de Siles está el amor por su origen. “Él siempre inculcó que se debe respetar la cultura. Durante su periodo en el norte de Potosí se hizo la misa incaica en Sacaca, donde la celebración se ofició en quechua”.

Ahijado de Julio Terrazas

El monseñor Juárez asegura que Ticona le tenía un gran cariño y admiración al extinto cardenal Julio Terrazas, prueba de ello es que “siempre lo nombraba padrino”, pues fue padrino en su ordenación sacerdotal y episcopal. “Qué alegría, qué coincidencia, qué providencia que tres años después de la muerte del cardenal Terrazas, lo sustituya su ahijado”, señala Juárez.

El tercer Cardenal

Recibe con humildad el honor

Se trata del tercer cardenal, luego de Clemente Maurer (1900-1990, de nacionalidad alemana) y de Julio Terrazas Sandóval (1936-2015, boliviano).



Vida de sacrificio y compromiso

Toribio Ticona nació el 25 de mayo de 1937 en Atocha, provincia Sud Chichas (Potosí). Trabajó de lustrabotas.



Diversidad de ocupaciones

Fue canillita, albañil, mecánico, minero del Cerro Rico, jefe en la cervecería, alcalde municipal y sacerdote. El 29 de junio, en una ceremonia a realizarse en Ciudad del Vaticano, asumirá como cardenal boliviano.