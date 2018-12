Cardenal Ticona se une a la fiesta de la Mamita oficiando la misa

Miles y miles de peregrinos, que llegaron anoche de todas partes de Santa Cruz, del resto del país e incluso de otras naciones, convirtieron la plaza de Cotoca y sus alrededores en un inmenso templo en el que empezaron a exaltar la festividad de la Inmaculada Concepción de María, considerada la Patrona del Oriente boliviano, que se celebra todos los años cada 8 de diciembre.

Este año la celebración religiosa católica tendrá un condimento especial, pues el cardenal Toribio Ticona Porco llegó ayer a la capital cruceña invitado por el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, para participar de la festividad.

El único purpurado boliviano oficiará hoy la misa solemne de las 10:00, considerada la más importante porque, además, da inicio a la procesión por distintas calles de Cotoca con la imagen de la Virgen María. Previo al mencionado acto sacramental, el cardenal Ticona recibirá del Concejo Municipal la distinción de Hijo Ilustre de Cotoca.

“Hoy (por ayer) fue el último día de la novena y también el que inaugura la fiesta de la Virgen de Cotoca. Ya está lista la escenografía donde estará el altar principal. Asimismo, hemos terminado el vestuario de la Mamita”, dijo Juan Carlos Huaygua, párroco de la iglesia que arrancó ayer, a las 19:00, la festividad religiosa con la primera celebración eucarística.

El programa de actividades de la iglesia contempla para hoy varias misas a celebrarse cada dos horas considerando la gran afluencia de devotos. Habrá eucaristías a las 0:00 de este sábado, a las 2:00, a las 4:00, a las 6:00, a las 8:00, a las 10:00 (central), a las 12:00, a las 14:00, a las 16:00 y, la última, a las 19:00.

Seguridad y prohibiciones

Muchos devotos iniciaron la romería ayer por la mañana aprovechando el agradable clima aliviado por un suave viento del sur que se mantuvo todo el día. Desde las 17:00 regueros de personas confluyeron de forma masiva en el cuarto anillo y la avenida Virgen de Cotoca hasta formar una interminable masa humana a lo largo de los 18 km que unen la capital cruceña con el Santuario.

El operativo de seguridad era evidente, con la presencia de más de 1.000 agentes de la Policía y funcionarios de las alcaldías de ambos municipios desplazados a lo largo de la ruta para garantizar el traslado de los feligreses.

“Nosotros contamos con 240 uniformados: 100 policías, 100 voluntarios del Gacip y 40 guardias municipales para resguardar todo el casco viejo de Cotoca; desde anoche hemos concienciado a la gente que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas y bulla en rocolas, billares y otros locales. Asimismo, de Santa Cruz hay más de 700 policías que vienen controlando desde el cuarto anillo y todo el recorrido hasta la entrada principal de Cotoca”, indicó el intendente Carlos Alberto Ardaya Alba.

Estas prohibiciones se aplican por disposición de la Gobernación de Santa Cruz, que ayer emitió un decreto departamental que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la organización de juegos de azar y la celebración de fiestas con conjuntos musicales de cualquier tipo, en el trayecto de la carretera a Cotoca, desde el cuarto anillo hasta la plaza principal de Cotoca. La restricción corre desde las 17:00 del viernes 7 de diciembre hasta las 12:00 de hoy. Para la fiesta del 14 de diciembre, cuando se escenifica la segunda romería, se aplica la misma medida: el 14, desde las 18:00 hasta las 12:00 del 15 de diciembre.

Muestras de fe

Incontables historias subyacen entre los peregrinos en su relación íntima con la milagrosa Virgen. Muchos surcan el camino a pie llevando consigo acciones de gracias, otros en pos de peticiones y varios con el compromiso de convertirse en mejores personas.

Carmen Rosa Ruiz Melgar entró ayer de rodillas al templo con una pequeña imagen de María vestida con atuendo rojo. Llegó al altar de uno de los pocos templos en el que la imagen central no es Cristo, sino la Virgen, inclinó la cabeza y oró por varios minutos.

“Visito a la Virgen de forma continua desde hace 15 años. Hago promesa para conservar mi trabajo y para tener salud y todo me ha ido bien”, manifestó Carmen Rosa, que elevó sus plegarias para su esposo e hijos que no pudieron acompañarla desde la urbe cruceña.

Silvia Cusqueño Guzmán, natural de Riberalta (Beni), también ingresó de rodillas desde el umbral hasta el altar. Visita el Santuario desde cuando vivía en el departamento hermano, ahora que vive en Santa Cruz lo hará con menos inconvenientes.

“Cuando mis hijos salían bachilleres en Riberalta al año siguiente los enviaba a Santa Cruz a seguir sus estudios universitarios y le pedía a la virgencita que me los cuidara; gracias a ella y a Dios que no les ha pasado nada malo. Le pedí tanto para venirme a Santa Cruz con mis hijos y se me dio. Después le rogué que me facilite las cosas para tener una casita propia sin importar la distancia y ahora estoy pagando una en cuotas”, relató Silvia, nacida en Cobija, hija adoptiva de Riberalta y ahora de Santa Cruz, pues se afincó en el barrio Bermúdez, zona de El Bajío.

Felicia Flores Padilla (45) llegó con su propia imagen de la Virgen y, luego de rezar en el templo, cruzó al oratorio, donde prendió varias velas. “Me cuida la salud y la de toda mi familia. Hace tiempo me hizo el milagro de sanar de una enfermedad en el corazón. Es milagrosa, las cosas que uno quiere tener, se facilitan”, aseguró la mujer.

Y así, miles de devotos desfilaron apretujándose entre sí para llegar al sagrario y por lo menos tocar la efigie de la Mamita. El padre Juan Carlos Huaygua manifestó que año a año aumenta la cantidad de feligreses. “Llegan personas de otros departamentos, de la frontera de Argentina y de Brasil e incluso de Paraguay. Calculo que para este fin de semana Cotoca recibirá a más de medio millón de fieles”, señaló.