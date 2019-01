Caracol gigante africano: ¿Cómo llegaron y qué hacer con ellos?

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) confirmó la presencia del caracol gigante africano, una especie que preocupa a las autoridades sanitarias porque son vectores que pueden afectar a la salud humana, entre otras cosas.

Tras la publicación de la información de la presencia del caracol gigante africano en la ciudad de Santa Cruz, los lectores de EL DEBER utilizaron las redes sociales para solicitar más información al respecto. Esta casa periodística recurrió a Dunia Gutierrez, coordinadora del área de Sanidad Vegetal del Senasag Santa Cruz, quien brindó la siguiente información.

¿De dónde llegaron?

La coordinadora de Sanidad Vegetal del Senasag explicó que este especie, como su nombre lo dice, no es originaria de Bolivia, son una especie invasiva y se encuentran analizando como han llegado a la ciudad, toda vez que el último reporte de su presencia de registró hace años en la frontera con Brasil y hace años en el barrio Ferbol de la capital cruceña.

¿Son venenosos los caracoles africanos?

"En las redes sociales se viene diciendo que estos son venenosos, aclarar que éstos no son peligrosos, son vectores de nematodos (parásitos); sin embargo, es importante destacar que los caracoles recolectados fueron sometidos a estudios y se comprobó que éstos todavía no tienen nematodos peligrosos, si por tema de prevención y salud se recomienda a la población no manipularlos directamente".