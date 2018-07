Una larga e incómoda fila es evidente a diario en Derechos Reales. Los trámites en esa repartición son una pesadilla, de acuerdo con los testimonios que recogió EL DEBER, poco después de las 9:00 del jueves.

Mientras nos acercamos a las filas para hablar con la gente que a diario espera para ser atendida en esas oficinas, en el primer piso del Palacio de Justicia, encontramos a un abogado que prefirió no dar su nombre pero aseguró que “en estas oficinas hay improvisación del personal, no hay gente con méritos, piensan que es una oficina cualquiera y no es así. Esta unidad es un verdadero derecho, es una ciencia que muy pocas personas saben manejar”.

El jurista dijo que en otros países las oficinas donde se manejan las escrituras de las viviendas de todo un departamento, son las más respetables y mejor desarrolladas, pero lamentó que en nuestra tierra no sea así. “Hay incompetencia”, afirmaba en voz alta, mientras a su alrededor la gente pedía opinar sobre el tema.

Hace una semana, el Ministerio Público intervino esas oficinas e inició una investigación sobre presuntos hechos de corrupción, pero eso no impidió que se forme una improvisada rueda de quejas en las gradas del edificio. Ciudadanos con fólderes llenos de papeles y fotocopias, contaron en tono molesto sus penurias. Mirando a las ventanillas de atención de Derechos Reales, una mujer dijo: “Llegué a las 7:30 y ya no había ficha. Estoy en fila para las ventanillas 24 y 25 solo por información, porque ya vengo desde hace tres semanas y es lo mismo, nadie me puede dar solución”. Otra mujer, que había llegado al lugar media hora antes que su compañera de fila, dijo que tampoco halló ficha y agregó que su peregrinar por estos ambientes data de 2011, cuando se dio cuenta de que hubo un error en el registro de un terreno que tiene y desde ese día comenzó su calvario. Ninguna quiso dar su nombre, porque temen que la espera se alargue si los funcionarios se enteran de que ellas denuncian.

“Me dicen que no saben nada. Los funcionarios son nuevos y me hacen venir en vano. Como atienden personas que no saben de la materia, ya no sé qué hacer”, se lamentó la mujer, que quiso ahorrarse el viaje al primer anillo y se fue hasta las oficinas que Derechos Reales descentralizó en la Villa Primero de Mayo, pero el remedio fue peor que el mal, ya que en este lugar se encontró con la novedad que solo repartían 20 fichas y cuando llegó no había ni una.

Al escuchar estas situaciones, otro señor dijo: “Vengo hace cuatro meses por una equivocación en la superficie de mi terreno y nadie me da solución”.

Cuando el dinero y los cobros fueron puestos en el tapete de la discusión, otra mujer aseguró: “tengo mi boleta de entrega de documento y desde febrero no me pueden entregar y esta es la quinta vez que vengo”. Un par de escalones más arriba, una señora recordó que tenía pendiente la transferencia de un inmueble y que hace varios meses que no le podían dar solución a su problema, pese a que ella afirmaba que ya había cumplido con todos los requisitos del trámite.

“Los nuevos funcionarios no saben nada, esto es triste, ya estamos cansados. Mire usted, no hay fichas, pero para otra persona que pagó Bs 180, le consiguieron atención y pasó por delante de nosotros que estamos parados todos los días”, se lamentó la mujer, que espera conseguir pronto la solución de transferir su inmueble.

El representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero confirmó el cambio de casi la totalidad de funcionarios antiguos de Derechos Reales. Justificó argumentando que se trata de nuevas estructuras en procura de buscar un mejor servicio para la sociedad.

Los reclamos que hubo en las gradas, que por cerca de una hora se convirtieron en el confesionario de la gente, se los trasladamos al juez registrador de Derechos Reales, Alfredo Echeverría. Al escuchar las historias, en un tono de desesperación, la autoridad señaló: “El Consejo de la Magistratura siempre se preocupó de recibir la plata de Derechos Reales”.

Echeverría contó que las recaudaciones del departamento por concepto de trámites en Derechos Reales sirven para cubrir casi el 70% de los salarios de los jueces a escala nacional, convirtiendo a esta región en la de mayor recaudación del país, ya que genera dos veces más que La Paz y El Alto, cuatro más que Cochabamba y siete veces por encima de Sucre. Dijo que pese a estos números, “nunca se preocuparon por reforzar el servicio en Santa Cruz”. Para convertir los datos de la autoridad en números, EL DEBER tuvo acceso a documentación del dinero que recauda Santa Cruz para el Tesoro Judicial, que tiene su sede en Sucre.

Los informes revelan que durante la gestión 2017 la oficina de Derechos Reales del departamento, recaudó Bs 173.810.756. Esto equivale a unos $us 25 millones al año, lo que significa un promedio de $us 2 millones por mes. “Hemos abierto sucursales pero Santa Cruz crece. Cómo puede ser que en La Paz hayan 58 funcionarios en la central y en Santa Cruz, 69 cuando produce cuatro veces más y debería haber cuatro veces más de funcionarios.

Derechos Reales en Santa Cruz recibe al menos 1.500 trámites por día, el juez registrador debe firmar por lo menos 600 documentos diarios. Hay más de 20 ventanillas actualmente, pero el personal nuevo no tiene capacidad en la revisión de la documentación que se maneja.

Sobre la investigación que la Fiscalía inició por supuestos actos de corrupción, se secuestró teléfonos celulares de algunos funcionarios, que al ver a los policías cuando se ejecutó el allanamiento a estas oficinas seguían chateando desesperadamente. “En los equipos encontramos textos y fotografías y detectamos que estaban enviando documentos. También había conversaciones en las que se decían qué tipo de trámite requerían, que se lo hagan rápido por orden del que sabemos de arriba que lo pidió”, reveló un agente que analiza los equipos.