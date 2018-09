Cáncer de Sebastián hizo metástasis y por ahora no puede recibir trasplante

La oncóloga y pediatra del hospital Oncológico, Yolanda Ernst habló con EL DEBER Radio y reveló detalles previos a la operación del pequeño Sebastián, el menor al que por error se le extirpó un riñón sano en lugar del que estaba con un tumor. Contó que estuvieron con el médico Róger R. Moreno Buchón, otra colega oncóloga y su jefa de servicio observando en una computadora las características del problema y la forma en la que iban a proceder durante la cirugía. "Habíamos visto metástasis en el pulmón derecho (lo recalca) y se veía el tumor en el riñón izquierdo", dijo.

La profesional revela que el cáncer que afecta al menor hizo metástasis en otros de sus órganos, mientras que otros especialistas aseguran que por el momento no se le puede practicar un trasplante de riñón.

Indicó que el doctor Moreno le explicó que no podía proceder a remover ambas cosas (metástasis y tumor) en una misma intervención, por lo que se decidió que se iba extirpar el riñón dañado y atacar el mal en el pulmón del niño con radioterapia. "Quedamos en que lo íbamos a hacer así", comentó.

El pequeño Sebastián -de 3 años de edad-, fue internado en el oncológico el 19 de julio. Llegó con un diagnóstico de cáncer de riñón, pero tenía una característica, "tenía los dos pulmones llenos de cáncer, de metástasis". Agregó que no podía respirar debido al tamaño de "su pancita".

Siguiendo los protocolos internacionales se le hizo una quimioterapia previa para poder reducir un poco el tumor y hacerlo operable. "Se hicieron seis ciclos de quimioterapia y a la semana 7 se lo podía operar. El niño estaba tranquilo, y sí, entró (a quirófano) en buen estado general pero con dos metástasis visibles pequeñas, estas metástasis es cuando el tumor se sale del órgano de origen, en este caso del riñón", agregó.

Ernst destacó la profesionalidad y la calidez de persona que es su colega Moreno y la labor que durante 14 años ha realizado de manera gratuita "operando hasta dos veces por semana sin cobrar" durante todo este tiempo "sacrificado su tiempo libre, todo por trabajar por los niños con cáncer", por lo que no se explica que pudo haber pasado en el quirófano.

"Él (doctor Róger Moreno) es un ser humano extraordinario, es decente, lo que le pasó es otro problema... somos humanos, ¿qué pudo haber pasado?, no lo sé, no he hablado con él para preguntarle, estaba tan dolido y él no se explica lo que pasó", señaló Ernst.



Aún no se le puede hacer trasplante

La oncóloga, Yolanda Ernst, puso en entredicho lo manifestado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, de que se priorizará su caso en la lista para que sea sometido a un trasplante de riñón. "Muchos hablan como el ministro que habla de medicina sin tener idea; no se puede hacer el trasplante ahora, hay que curarle el cáncer primero. No servirá el trasplante porque el cáncer puede afectar el nuevo órgano", dijo la profesional.

"No podemos pensar que el niño está listo para el trasplante, él está con cáncer, la cirugía fue para sacar el tumor canceroso, el tratamiento de los pulmones se lo hará probablemente con radioterapia... hay que seguir tratándolo, antes de someterlo a una nueva cirugía", añadió.