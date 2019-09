Campesinos anuncian bloqueo de carretera por la muerte de dirigente

En una asamblea extraordinaria realizada ayer en el coliseo deportivo de Ascensión, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guarayos, determinó hacer un bloqueo de carretera desde las cero horas de mañana, exigiendo un castigo para los autores de la muerte del dirigente Ronald Aceituno Romero (35) y la reversión del terreno en disputa en favor de los miembros de la comunidad afectada.

El bloqueo se llevará a cabo en el ingreso a Ascensión, frente a la Villa Olímpica, dijo Cornelio Barriga, secretario general de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guarayos, quien aseguró que todas las fuerzas vivas de Ascensión, como transportistas, gremiales y otros, se unirán al cierre de la vía que une a Santa Cruz con Beni.

“El bloqueo será el martes desde las cero horas, exigiendo justicia y que el proceso de saneamiento de ese predio, vuelva en fojas cero y se dé curso a la titulación en favor de las comunidades del lugar. Con el asesinato de nuestro afiliado y los heridos, nos han humillado. No vamos a levantar el bloqueo si no nos dan solución; esperamos que bajen todos los ministerios”, dijo Santos Palomino, secretario de Tierra y Territorio de la Central.

A sangre fría

La muerte de Aceituno tuvo lugar alrededor de las 13:00 del sábado en inmediaciones de las propiedades Corazón de Jesús y El Sutó II, ubicadas a unos 20 km de Ascensión. Allí se produjo una balacera en la que, además de Ronald, resultaron heridas cinco personas: Felicia Guerra Ochoa, Jacinto Alejandro Flores, Aníbal Subelza Guerra, Enrique Tejerina Rodríguez y Deisy Subelza Céspedes.

Ambos bandos mantenían rencillas por el predio desde hace varios años y el sábado estalló, según las víctimas, con una emboscada que le tendieron sicarios supuestamente contratados para matar, pues afirman que llevaban armas de fuego de diverso calibre. El cuerpo de Aceituno presentaba impacto de bala en la cabeza, posiblemente machetazos e incluso tenía indicios de haber sido arrastrado en vida.

“Nuestros hermanos estaban haciendo un deslinde cuando fueron emboscados. Solo tenían machetes, si hubiesen tenido armas, la lógica hubiera sido defenderse”, indicó Pedro Choque, otro dirigente, quien explicó que el pleito data por lo menos desde 2007, cuando un sujeto apareció afirmando ser el dueño de parte del terreno que compone la comunidad Corazón de Jesús, una propiedad comunitaria en la que están asentadas 50 familias, en un espacio de 2.500 hectáreas.

“Apareció un supuesto propietario en 2007. Lo grave es que el INRA dio la titulación a favor de él y la comunidad Corazón de Jesús no fue tomada en cuenta pese a que tiene personería jurídica. Prefirieron dar tierras a nueve personas, que son brasileñas y menonitas, que en conjunto tienen 2.500 hectáreas y nuestros hermanos tienen 50 por familia”, aseguró Choque.

Procesados en Santa Cruz

Luego de la balacera, la Policía de Ascensión se movilizó, intervino la propiedad El Sutó II y arrestó a 27 sospechosos, que fueron llevados de inmediato a la capital cruceña para evitar represalias de partes de los familiares y amigos de las víctimas.

Se sabe que el Ministerio Público seguirá el proceso investigativo contra los sospechosos en Santa Cruz, lo cual fue corroborado por el dirigente campesino Pedro Choque, señalando que un grupo de sus afiliados viajó a la capital del departamento a participar del reconocimiento de personas y a sentar la denuncia sobre el hecho de sangre.

Asimismo, en un operativo realizado ayer, la Felcc de Guarayos arrestó a otros cuatro sospechosos de la presunta emboscada. La Fiscalía iba a determinar si correspondía incorporarlos al proceso en Santa Cruz.

“Yo me salvé de morir. Cuando nos atacaron, a lo lejos los vi armados. Alguien me apuntó y me agaché; el disparo que era para mí, lo recibió Enrique Tejerina, que estaba detrás de mí. Lo he visto caer ensangrentado. Después atacaron a Ronald. Eran más de 30”, detalló Santos Carrizo Ballesteros, cuñado del occiso, que ayer tenía en sus manos fotos individuales de los 27 arrestados y señalaba a dos en particular como los sicarios principales.

“Este le disparó a Ronald. Lo vi de frente, tenía una escopeta”, aseguró Santos mientras mostraba la foto de un sujeto de polera gris combinada. El otro que insistía en mostrar, era un joven de polera roja, que, supuestamente, portaba pistolas en ambas manos.

“Se tiene que individualizar a los responsables, porque no todos son autores. El arresto se dio en la propiedad El Sutó II. En el interrogatorio preliminar, ellos refieren haber sido contratados como rosadores. Pero no identificaron a sus contratantes”, manifestó el suboficial Argote, jefe de la Felcc en Ascensión.