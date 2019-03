Camila Soruco da la cara y confirma que tiene familiares que trabajan en la Alcaldía

La polémica que envuelve a la cantante Camila Soruco continúa.

Este viernes confirmó que su madre, Soledad R.L., trabajó en la Alcaldía por un año y que su hermano también es funcionario en esa institución, gracias a que se ganó "con mucho esfuerzo" un ítem.

Estas declaraciones contradicen lo que en primera instancia la artista le dijo a EL DEBER, cuando manifestó que su progenitora no había cumplido funciones en la comuna.

Otra de las declaraciones que hizo en entrevista con la red Unitel, fue que ella trabajó durante cuatro años (pese a que primero indicó que fue solo uno) con ítem de la secretaría de Cultura pero que cumplía sus funciones en la Secretaría de Desconcentración (ahora llamada Atención Vecinal) y que recibía un salario que rondaba los 6.000 bolivianos líquido.

Cómo llegó a la Alcaldía

Soruco reveló que fue el fallecido exconcejal Rommel Pórcel quien le 'dio una mano' para que ella ingrese a trabajar como profesional, algo por lo que ella está muy agradecida no solo con él, sino también con el municipio pues le permitieron crecer.

"Soy auditora y cantante, ejercí en el día mi profesión (auditora) porque la música no me daba para vivir, si no tenés recursos no podés dedicarte solamente a una cosa, y eso fue lo que hice, trabajar durante el día y en la noche también, porque no solo fui solista, también canté en grupos, vendí mocochinchi, jugo de caña para ayudar a mi familia, toda mi vida me dediqué a perseguir mis sueños y ahora lo estoy logrando", manifestó al mismo medio.

Ante la consulta de si solamente cumplía labores con contrato dentro del municipio, como fiscalizadora, respondió que fue la única labor que hizo con ítem.

Sin embargo, cuando su carrera de cantante despegó decidió renunciar al cargo en la Alcaldía para no incumplir con ninguno de sus deberes. "No me sentí favorecida, cumplí con todo mis debres", mencionó.

Considera deplorable que se quiera utilizar su nombre para hacer política por ser una persona pública. Admitió que desconcía que luego de renunciar, debía de hacer una declaración jurada, "es el único procedimiento que tengo que hacer que es netamente personal. A mí no me limita en nada, de hecho, he cumplido con todas mis funciones y prueba de ello es que me siguen llamando consultoras para que siga ejerciendo, por la eficiencia que he demostrado".

Lo que dijo la Alcaldía

Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal, dijo la semana pasada en conferencia de prensa, que “ella (Soruco), como funcionaria desarrolló sus funciones en los horarios de la Secretaría de Desconcentración, que es la encargada de los distritos".

Sobre las actividades que desarrolló fuera de su horario de trabajo, dijo que "estaba en todo su derecho, porque no interfería en sus funciones, que era la de fiscalizar las acciones de las ferias de salud en los distritos y en los barrios, centros culturales y educativos y en las casas de justicia”.

No hace caso a las críticas

Dentro del gremio de artistas hay voces que apuntan a que Soruco maneja una 'logia' dentro de la Alcaldía y que es ella quien decide quien ingresa y quién no. Ella menciona de que esas acusaciones la tienen sin cuidado y que no se siente agraviada pues "lo que opine la gente que no me conoce, (para mí) es insignificante".

Segundo pedido de una plataforma

La plataforma Generación 21 llegó este miércoles hasta el Concejo Municipal para dejar una segunda carta pidiendo explicaciones sobre el trabajo que realizó la cantante.

Xiomara Klinsky, coordinadora departamental de la plataforma, señaló que se ha solicitado los detalles de los horarios de trabajo de Soruco, los permisos que habría tenido para sus presentaciones en horarios de trabajo y los descuentos que tendría que haber realizado la Alcaldía por estos permisos.

Más sobre el tema