¡Cambia tus hábitos! Expertos enseñarán a tener una vida saludable

A iniciativa de la fundación Chavo Salvatierra, este jueves se dictará la conferencia nutricional Cambia tus hábitos, cambia tu vida, a cargo de los expertos José Hernández e Isabel Molero, nutricionistas y entrenadores de estrellas.

La conferencia se llevará a cabo en el teatro René Moreno, a partir de las 20:00. Hoy, similar conferencia se dictará en la Fipaz de la ciudad de La Paz. Las charlas están dirigidas al público en general.

El puertorriqueño José Hernández, autor del libro Salvando Vidas y coautor de la publicación Reta tu vida, junto con la venezolana Isabel Molero, recorren diferentes países enseñando a niños, jóvenes y adultos cómo alcanzar el peso ideal y llevar una vida saludable.

“Muchas personas, en su afán de adelgazar, dejan de comer, toman pastillas y cometen muchos errores. En la conferencia vamos a darles información para que cuando lleguen a sus casas puedan cambiar de hábito. El secreto es llevar un balance aprendiendo a comer y no dejando de comer”, expresa y añade: “Nada de fritos, no jugos, no gaseosas, no salsas altas en sodio. (....) El cuerpo necesita entre cuatro y cinco cucharadas de azúcar al día, pero sobrepasarse puede ser un veneno para la salud”.

Por su parte, el corredor boliviano Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra, extendió la invitación a todos los interesados en mejorar su calidad de vida. "El objetivo es enseñar hábitos saludables", dijo el reconocido deportista en contacto con EL DEBER.

El costo de la entrada va desde Bs 250 hasta 500. Para más información sobre esta conferencia llamar al teléfono 67348606.