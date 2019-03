Cajero judicial devuelve auto, Bs 32.000 y va preso

“Averiguá entre tus amigos abogados quién puede cobrar cheques; quiero salir del país hacia Brasil”, le dijo Álvaro Caballero Chaniz a su amigo D.P. en un audio enviado el 18 de marzo. Un día después le envió otro audio diciendo: “La cosa se puso fea loco, ya hay una denuncia contra mí por enriquecimiento ilícito; me tengo que esconder, ya no me puedo ir del país”. Así lo indicó la fiscal Carla Barrón en la imputación por los delitos de peculado, manipulación informática, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

La jueza Patricia Murillo determinó su detención preventiva en Palmasola y cuando cedió la palabra al imputado, este pidió perdón al poder judicial y a su familia, especialmente a su madre. Caballero es sindicado de haber sustraído Bs 545.000 de las arcas del poder judicial aprovechando su cargo de cajero de la ventanilla 11 desde octubre de 2017.

Allí recibía cobros de las demandas y emitía comprobantes de caja de los trámites realizados. Sin embargo, se descubrió que anulaba los registros y se quedaba con la plata. El imputado admitió haber sustraído solo Bs 100.000, con lo cual compró, en diciembre de 2018, un auto cero kilómetros, electrodomésticos y pagó un viaje a Argentina, detalló Barrón. Cuando se vio descubierto, devolvió el auto que había llevado a Sucre, además de Bs 25.000 y Bs 7.000, según su defensa. Por otra parte, ayer se conoció que el Consejo de la Magistratura suspendió a 15 funcionarios de Derechos Reales para una investigación interna por supuestos hechos de corrupción.