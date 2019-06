Cae brasileño con avioneta en una pista ilegal

Anoche, el subdirector nacional de la Felcn, Javier Maldonado, presentó al súbdito brasileño Brayan de O.B., que fue aprehendido en una hacienda en la comunidad San Carlos, por tener una cédula boliviana falsa y estar en poder de una avioneta con matrícula brasileña PT EXF que, se presume, sería robada. El sujeto aseguró desconocer sobre la avioneta que estaba oculta en el monte, pero en un celular se hallaron fotos de él al mando de la aeronave.

Además, le secuestraron un teléfono y un GPS que será analizado para conocer las rutas que ha seguido la avioneta que no tenía documentos y, se presume, era ocupada para el tráfico de estupefacientes, por lo que se la sometió a un microaspirado, cuyos resultados se conocerán en unos tres días.

La hacienda donde fue capturado pertenece a una mujer de nacionalidad boliviana que también será investigada, mientras que el ayudante del brasileño, el boliviano Rodolfo J.D., fue arrestado y luego liberado.

Por otra parte, el inspector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Edwin Pérez, anunció que en 10 días se darán los resultados sobre microaspirados realizados en dos aeropuertos y a unas 140 avionetas intervenidas en Beni el anterior fin de semana.

‘Tragonas’ iban a ir a Cuba

Efectivos antinarcóticos desbarataron una organización criminal internacional que obligaba a dos mujeres a ‘tragar’ de droga para enviarla a Cuba. El operativo se hizo en una casa en la zona de Sopocachi, La Paz. A las dos mujeres les iban a pagar entre $us 6.000 y 10.000.

Los aprehendidos son los colombianos José A. G. R. y Carlos O. P. E.; el cubano Omar B. M. C.; la brasileña Carla S. I. C.F.S., brasileña; y las bolivianas Vianka M. C., Ariannet E. G.S. y Raquel I. C. R.