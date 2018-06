Cadena CNN volverá a difundir el documental este jueves, a las 10:00

Tras haberse difundido el documental que elaboró el equipo de CNN sobre el caso LaMia, la única autoridad gubernamental que salió a fijar una posición sobre este hecho fue el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, que el lunes calificó de una novela o un cuento el trabajo elaborado por la cadena internacional.

“Hay que manejarse de manera responsable, la investigación la ha llevado adelante Colombia, esa es la información oficial, el resto, reportajes, son solo novelas o cuentos”, sostuvo el ministro y precisó que la aerolínea cumplió con todos los requisitos exigidos por las normativas para obtener la matrícula y los permisos necesarios para operar en el país.

Ante esta afirmación gubernamental, CNN informó que el reportaje se basó en documentación y testimonios logrados a lo largo de un año de investigación. Además, la cadena televisiva hizo conocer que volverá a difundir el documental mañana.



Albacete no es acusado

Ricardo Albacete, que aparece como dueño de la empresa LaMia, como se lo demuestra en peritajes sobre la conformación de la aerolínea, aún no ha sido considerado por la Fiscalía como uno de los procesados en este caso.

Pese a que las autoridades del Ministerio Público, que tienen las pericias a las que tuvo acceso EL DEBER tiempo atrás, indicaron que se vería la posibilidad de incluirlo en las pesquisas, hasta ahora aún no se ha hecho nada.

Detalles del caso

En Colombia

Con el informe de aeronáutica civil colombiana se cerró el proceso de investigación que encaró el país donde sucedió el siniestro.



Brasil

Familiares de los jugadores del club Chapecoense aún analizan el inicio de un proceso por el siniestro ocurrido.