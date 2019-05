Buscan otro lugar para mañaneros y los del trillo irán al Cambódromo

Dos grupos de comerciantes tienen al municipio en afanes. Por un lado, los mañaneros, que ayer volvieron a vender en las calles, por la zona de la avenida Cumabi, ocasionando caos vehicular. Por otro lado, están los vendedores de la segunda feria de invierno de la ciudad que, pese a estar prohibido, se asentaron a menos de 10 metros de los rieles del tren, en el quinto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente.

Sobre el primer grupo, las autoridades de la Alcaldía cruceña anunciaron que se busca más opciones de terreno para reubicarlos, debido a las dificultades que se registraron con el predio ofertado inicialmente (está en litigio) en el barrio Petrolero Guaracachi.

En el caso de los vendedores de prendas de invierno, las autoridades determinaron que deben trasladarse al Cambódromo, entre séptimo y octavo anillo.

Buscan predio cerca a la feria

Luego de casi dos semanas de vigilia, ayer cerca a las 2:00 de la madrugada los mañaneros abandonaron los alrededores del predio en el barrio Guaracachi. Su destino fue la avenida Cumabi, por segunda feria consecutiva ocupan este lugar. El máximo dirigente de este grupo, René Troncoso, advirtió que si no se soluciona definitivamente el problema volverán a tomar el camellón del cuarto anillo. En respuesta, el secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Erland Camacho, señaló que no intentarán retirarlos de la Cumabi pero tienen prohibido volver al camellón. “Los mañaneros no tienen permiso de estar en la Cumabi, los espacios públicos no son negociables. De todas maneras, se fueron ahí y son un número considerable... Entonces, se está negociando. Se evitarán enfrentamientos”, agregó.

El secretario Municipal de Planificación, Emiliano Cronenbold, confirmó que se están buscando otros terrenos municipales próximos a la feria Barrio Lindo para que se asienten los mañaneros.

Pese a todo este panorama, los que están más aliviados son los vecinos del barrio Petrolero Guaracachi, pues ayer los comerciantes no invadieron las calles de la zona.

Lunes es el plazo límite

Los dirigentes de las asociaciones 4 de Agosto y 14 de Agosto, que conforman la feria de invierno, ayer fueron notificados por la Alcaldía para que se retiren del lugar. Aunque se resisten. Por ejemplo, Vicky Chuquimia, pidió que este año más les permitan permanecer en este lugar, pues lo ocuparon en las últimas cuatro versiones de la feria. Sin embargo, el jefe Municipal de Espacios Públicos, Lorgio Pérez, fue firme al indicar que no se permitirá el asentamiento, tienen hasta el lunes para despejar la zona. “Depende de ellos (los feriantes), pueden aceptar ir al Cambódromo o su otra opción es no realizar la feria este año en predios municipales”, remarcó.

La autoridad aclaró que en caso de que acepten ocupar el parque lineal, se podrán quedar hasta el 4 de agosto. El gerente de Relaciones Externas de la Ferroviaria Oriental (FO), Ángel Sandoval, insistió que por ningún motivo se puede permitir el asentamiento cerca a los rieles del tres. La FO formalizó una denuncia por avasallamiento de bienes del Estado con afectación al servicio público ferroviario y afectación a la seguridad de las personas.