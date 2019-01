Buscan a un sujeto que es sindicado de infanticidio

Wilson, un niño de dos años y nueve meses, habría sido asesinado el martes por su padrastro en el municipio de Yapacaní.

El caso fue conocido por los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ayer por la tarde. Luego de recibir el resultado del examen forense al cuerpo del menor, se determinó que falleció como consecuencia de un daño en el hígado, el que pudo haber sido producido por un golpe en el estómago.

De acuerdo con la versión del médico del centro asistencial al que fue llevado el infante en primera instancia, Fernando Orihuela, el cuerpo de la víctima presentaba hematomas en la región abdominal, en la zona de las costillas y en el pómulo derecho.

“El niño al momento de ingresar a la clínica ya no tenía signos vitales, no había respiración, no había pulso. Tratamos de hacer las maniobras para la reanimación, pero ya no se pudo hacer nada. Si lo hubieran traído antes, tal vez hubiéramos podido salvarle la vida”, apuntó el galeno en declaraciones a un canal de televisión.

Ahora los agentes de esta unidad policial están tras los pasos del sindicado, ya que se presume que habría fugado hacia el departamento de Cochabamba por información que recibieron los policías. El director de la Felcv, Ramiro Pérez, dijo que se está rastreando el equipo celular que el hombre estaba utilizando y así encontrar su ubicación. La autoridad además indicó que el posible autor del hecho tiene doble identidad.

De igual manera los pobladores de Yapacaní se han movilizado en busca del supuesto autor del crimen. Las trancas que conectan esta población con la zona del trópico de Cochabamba, ya tienen la alerta policial para hacer requisas a los motorizados que pasen por el lugar y así coadyuvar con la búsqueda. Los padres biológicos del niño, exigen justicia y que el ahora prófugo se entregue.