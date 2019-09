Borda pide a campesinos suspender la marcha para evitar confrontación

Rolando Borda, candidato a segundo senador por el Movimiento al Socialismo en Santa Cruz (MAS), negó cualquier relación del partido de Gobierno con la marcha que viene hacia Santa Cruz exigiendo la anulación de la pausa ecológica decretada por el gobernador Rubén Costas. Al mismo tiempo, pidió a los marchistas suspender su protesta.

Borda explicó que se comunicó con el ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores Campesinos, con las Bartolinas, con los interculturales y según él, ninguna de las organizaciones afines al MAS convocó a la marcha que amenaza con tomar la Gobernación y cercar a Santa Cruz.

“No es la movilización campesina, hablé con ellos y me indicaron que no están involucrados en esta situación, pero le pido a los hermanos campesinos, es posible que haya algún desmarque, les solicito que suspendan la marcha, no es el camino, no es una decisión orgánica, no viene del Gobierno, es un tema aislado para nosotros, esta marcha no debe continuar”, afirmó Borda.

Cívico se ofrece como mediador

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Camacho, se ofreció como mediador para concretar una reunión entre los campesinos con autoridades de la Gobernación a fin de evitar una confrontación

“En función en el respeto, en la coherencia, y sobre todo en la democracia, podamos llegar a un entendimiento en el cual yo me presto para poder hacer el vínculo con la Gobernación y poder ver la forma de cómo llegar a un entendimiento de esto lo que necesitamos los cruceños sin dañar el medioambiente y sin dejar de alimentos a ellos”, precisó Camacho.

