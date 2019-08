Hasta ahora, la ayuda económica internacional para sofocar los incendios forestales en los municipios cruceños suma $us 2,2 millones.

Así lo dio a conocer el canciller Diego Pary, que detalló que su oficina viabilizó la cooperación de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina con $us 300.000; del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 200.000; de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con $us 150.000; del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), con $us 100.000; de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con 500.0000; y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), con $us 1 millón.

Mencionó también que la operativización de dichos recursos se hará mediante el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Además, detalló que Francia ofreció horas de vuelo para cinco helicópteros para sofocar los incendios forestales en la Chiquitania; y que Inglaterra, Suiza y Canadá enviaron especialistas para trabajar en las zonas afectadas.

Sostuvo que Inglaterra mandó dos especialistas que ya están trabajando en la región de la Chiquitania y recordó que se recibió cooperación técnica de Estados Unidos con el envío de 10 expertos, seis de ese país y cuatro costarricenses que están en Santa Cruz.

En cuanto a fuerza de apoyo, contabilizó los dos helicópteros que envió Perú y que están trabajando desde el miércoles y anunció que hoy llegarán 50 bomberos de Argentina al país y hasta el fin de semana arribarán otros 150. Por último, manifestó que también se gestiona la llegada de bomberos de Colombia y expertos en incendios de Chile.

Llegan desde Argentina

Los 200 brigadistas de Argentina, entre militares y cascos blancos, partieron ayer con camiones cisternas, grúas, topadoras y un acoplado con una planta potabilizadora de agua para ayudar en la sofocación del incendio en la Chiquitania de Santa Cruz, según la agencia Telam.

El contingente trabajará en cuadrillas de 10 integrantes con motobombistas, motosierristas y personal especializado en la Cruz Roja.

Son 100 militares y 100 cascos blancos que se desplazan como personal de apoyo logístico en este tipo de siniestros forestales.

El teniente coronel y jefe de la División de Unidad Ejecutora de Apoyo, Julio Ithurrart, es el encargado del operativo y que, por primera vez, lo hará afuera de su país, ya que su experiencia y actuación para combatir diferentes incendios “siempre fue en territorio argentino”.

Ayer el ministro de Defensa, Óscar Aguad, los despidió en Campo de Mayo de Buenos Aires, en instalaciones de la Agrupación Ingenieros 601 del Ejército Argentino.

“Cada uno de ustedes va a representar a la Argentina en este desastre causado por el cambio climático. Van a hacer lo imposible para ayudar a los hermanos bolivianos”, dijo Aguad citado por Telam. El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, estimó que el contingente de brigadistas llegará hasta mañana a la Chiquitania, después de cruzar la frontera de ambos países.

Bs 2,5 millones más

En sesión ordinaria realizada ayer la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó un total de Bs. 2,5 millones para atender las emergencias ocasionadas por los desastres naturales, sumándose a los cinco millones de bolivianos que anteriormente ya se destinaron para el mismo fin.

La legisladora Mariela Paniagua indicó que con estos montos económicos se prevendrá, protegerá y reducirá los daños causados en municipios declarados en emergencia. “Seguiremos aprobando más recursos que serán usados para atender diferentes planes, entre ellos el de la reforestación”, añadió.