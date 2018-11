Comenzaron con protestas y reclamos, y hoy están por sentarse a trabajar juntos.

Los artistas que forman parte del colectivo Resiliencia y representantes de la Alcaldía dialogan desde hace un tiempo con miras a una ley de arte y culturas, que, según agenda tentativa, empezaría a gestarse en diciembre.

Según la actriz y representante de Resiliencia, Mary Monje, la labor se desarrolla a base de una iniciativa del colectivo. “Diagnosticamos nueve mesas artísticas y sectoriales que recolectarán información para una propuesta de ley, se pretende hacer una especie de FODA en conjunto con la Alcaldía”, explica. Si bien no están definidas las fechas exactas, se prevé que las mesas se instalen para la primera quincena de diciembre.

Monje enfatiza en la importancia de que la ley sea explícitamente de arte y de cultura. “Es el primer paso; entendemos que el arte está dentro de la cultura, pero queremos diferenciar por el tema de fomento (presupuesto), porque siempre las culturas serán más grandes que el arte. Van muchos años de autogestión, con una movida muy grande y fuerte que cada vez se puede negar menos, y que necesita apoyo”, dice.

Indica que aún no logran reunirse con representantes del Concejo Municipal para facilitarles datos de los avances; “en la medida en que esto avance necesitaremos apoyo”, reconoce.

Para el bailarín Diego Guantay, es positivo partir de las necesidades. “Hay que habilitar ejes que puedan abarcar con transparencia el desarrollo de cada sector y resguardar la credibilidad del hacer, que se generaría en la ejecución de proyectos”.

Demandas de los artistas

Ante la dinámica que se genera en torno a la posibilidad de la ansiada ley, varios protagonistas de las artes manifiestan sus expectativas de lo que debería ser.

La gestora cultural Valeria Catoira espera que cada sector exponga con claridad sus demandas, a fin de que sean incorporadas. “De forma personal, creo que debe garantizar –desde un marco normativo– oportunidades y recursos a todas las áreas, desde una visión estratégica de la cultura como pilar del desarrollo”.

Para el productor de cine Gerardo Guerra es la ocasión propicia para que la Alcaldía tome al sector como aliado para mejorar el desarrollo humano. “Demandamos que la ley evite que cualquier ítem sea libremente dispuesto, la cultura no puede ser nuevamente utilizada como un comodín para pagar cuentas de otros sectores. Un objetivo en particular son los fondos concursables. La ley no debe contemplar solamente asignación de recursos, sino también políticas de incentivo y fomento, para que puedan desarrollarse regulaciones, proyectos y actividades públicas y privadas”, opina.

Otra intervención es de la gestora cultural Cecilia Kenning, que enfatiza en la importancia de contemplar protección de patrimonios; impulso a las artes; fuentes de financiamiento; promoción de la cultura local; formación de los recursos humanos con escuelas de arte y diseño; conservatorios de música, danza y teatro; salas de teatro, museos, plataformas digitales y medios de comunicación o espacios especiales en esos medios; espacios de exhibición, venta y promoción; promoción de la investigación y creación de archivos y bibliotecas; competencias y premios anuales y otros incentivos y becas para la difusión de la cultura y los artistas en el exterior.

La pintora Roxana Hartmann considera vital incluir la figura del mecenazgo, “que un porcentaje de los impuestos de empresas que así lo decidan pasen a proyectos puntuales de artistas o colectivos, para producción de obra, difusión, etc. Será beneficioso en todas las áreas a escala nacional, subiendo el nivel de ejecución de los proyectos”, dice, y también aborda los fondos concursables específicos para cada área que estimulen la producción constante.

El gestor Fernando Figueroa dice que la norma debe garantizar recursos, y menciona la relevancia de formar públicos con el fomento y la regularización.

Si bien los artistas se han manifestado en favor de que se materialice la ley, para algunos no es el fin último. Ejti Stih cree que el tema es más complejo, la pintora y gestora opina que en primera instancia tiene que existir un conocimiento y voluntad política para apoyar y fomentar el arte y la cultura, pero con seriedad. “Miren la ley de protección a la mujer, y aun así, ¿cuántos feminicidios hay?, ¿de qué nos sirve esa ley?”, reflexiona.