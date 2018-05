Atraco y tiroteo movilizan a la Policía; capturan a ladrones de motos en Satélite Norte

Al menos tres atracos fueron cometidos a personas que retiraron dinero de entidades bancarias, todos registrados en la ciudad en una semana. El modus operandi ha sido el mismo, sujetos a bordo de motocicletas abordan a las víctimas, al parecer luego de hacerles un seguimiento tras que retiran dinero y se lo arrebatan amenazándolas con armas de fuego.

Ayer a las 11:00, la señora S.B.S. (32) llegó al lavadero de autos Unicornio, entre cuarto y quinto anillo de la avenida Beni, y le pidió al trabajador Miguel Roca que subiera su vehículo a la rampa para lavarlo. En ese momento, un sujeto empujó a Roca y se abalanzó sobre la mujer que estaba al volante del vehículo; le dio un golpe en la frente con un arma de fuego y le arrebató su bolsón con el dinero.

El atracador, un tipo alto y robusto según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, abordó una motocicleta que lo esperaba en la puerta del lavadero y se dieron a la fuga hacia el cuarto anillo.

Los ahorros de toda su vida



El abogado Ronald Égüez, que llegó hasta el lugar, comentó que la víctima había retirado “los ahorros de toda su vida”, que eran $us 18.000, de una agencia bancaria en la avenida Monseñor Rivero, y que se dirigió directamente hacia el lavadero.

S.B.S. trabajó durante 10 años como azafata y como ejecutiva de cuentas en dos aerolíneas nacionales y se había retirado hace seis meses.



Con sus ahorros viajó a Estados Unidos para traer ropa y otros artículos para comercializarlos y así empezar a emprender un negocio propio. Hace una semana había llegado desde el país del norte y la plata que retiró estaba prevista para viajar a traer más mercadería y para prestarla y ganar intereses.



A la víctima le hicieron cuatro puntos de sutura en la frente por la herida que sufrió al ser cacheada y su abogado señaló que esperan que la Policía dé con los autores del hecho con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y de la ruta que siguieron luego de robar la plata.



Tras conocerse el hecho, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) llegaron al lugar para analizar las cámaras de seguridad del local y otras de la ruta que siguieron la víctima y los atracadores.



La tarde de ayer, la afectada se reunió con el director de la Felcc, Gonzalo Medina, para aportar datos que permitan la identificación y captura de los malhechores.



El fiscal departamental Freddy Larrea señaló que hay una comisión de fiscales que está investigando el hecho, que se está haciendo el análisis de las imágenes de las cámaras y que no se descarta que los delincuentes sean extranjeros.



“Ha habido un seguimiento previo antes de cometer el atraco”, señaló Larrea, que además indicó que se enfocarán en tratar de conocer cómo se filtró la información sobre el retiro del dinero. Explicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre si el dato salió de la entidad bancaria o del entorno familiar o social de la víctima.



Los otros casos recientes



La medianoche del 2 de mayo, un hombre identificado como Gunnar Humberto Saavedra Ruiz fue encañonado cuando llegaba al nuevo mercado del Plan Tres Mil, por un sujeto que le abrió la puerta de su vehículo y le arrebató los Bs 100.676 que había retirado de una agencia bancaria en el centro de la ciudad. El atracador huyó en una moto que lo esperaba a pocos metros.



El modus operandi fue el mismo que utilizaron ayer los atracadores en el lavadero y también el que aconteció la noche del lunes en la Villa Primero de Mayo, cuando un taxista que había retirado $us 20.000 fue encañonado por sujetos a bordo de una moto que le quitaron la plata.



Cachorro muere en balacera

Un hombre de 30 años, que se identificó como Ruddy G., recibió dos impactos de bala, en su rodilla y en su muslo izquierdos ayer a las 4:30 en la urbanización Los Claveles, en el décimo anillo de la avenida Virgen de Luján.

Nancy López, vecina de la zona, contó que dos sujetos intentaron ingresar a su casa aduciendo que estaban siendo perseguidos. Cuando ella salió vio un auto gris desde el cual le dispararon a Ruddy G. y a un cachorro de su vecina. “Escuché cinco disparos y mi hija sujetó a mis perros para que no salgan”, dijo la mujer.



El sujeto herido, que estaba en estado de ebriedad, buscó refugio en su casa. Los vecinos llamaron a la Policía y estos llegaron para trasladar al herido a la clínica Buena Salud. Allí, al ser interrogado, el sujeto se negaba a dar su nombre y luego dio dos identidades diferentes, aunque indicó que la persona que lo acompañaba era su cuñado. No precisó si se trató de un atraco o si conocía a quienes le dispararon, por lo que el caso sigue en proceso de investigación.



Mientras tanto, doña Petrona Yucra tuvo que enterrar en la calle, frente a su casa, a ‘Negro’, un cachorro de tres meses que recibió un impacto de bala en las costillas, que le quitó la vida.

Identifican a ladrón por ‘Face’



Tres sujetos fueron aprehendidos por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Warnes, acusados de robos de motocicletas y atracos a mano armada en Satélite Norte. El director de esta unidad, Ronald Mendoza, señaló que gracias a imágenes de seguridad en una parada de mototaxis se pudo identificar a Marco G. como autor del robo de una motocicleta. El video, que se hizo viral a través de Facebook, permitió que las personas que conocen al sujeto lo identifiquen y con ese dato la Policía se dirigió hacia Colpa Bélgica.



Si bien el sujeto no fue hallado, se capturó al receptor de la motocicleta, quien confirmó que Marco G. fue quien se la vendió.



También se aprehendió a otros dos sujetos que operarían en complicidad con Marco G., uno de los cuales fue reconocido por un mototaxista como la persona que lo atracó hace unos días y le arrebató su motocicleta.



La víctima, Jesús Daniel T.R. (21), señaló que dos sujetos lo abordaron en Satélite Norte y le pidieron que los lleve a Buena Fe. “En el camino me preguntaron si la moto tenía música y otras características, hasta que uno me tomó del cuello y otro me apuñaló en la pierna dos veces”, dijo.

