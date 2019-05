Atracadores roban en licorería y se llevan los tragos más costosos

Cinco encapuchados ingresaron a una licorería y encañonaron a tres cajeras para poder llevarse más de $us 6.000 y se dieron el lujo de escoger los tragos más costosos. El hecho delictivo se registró la noche del miércoles, en el quinto anillo y avenida Cristo Redentor. Los antisociales redujeron a las empleadas y cerraron la puerta de vidrio laminado del negocio, para vaciar las cajas.

El propietario de la licorería, Wilfredo Jaillita, indicó que el robo duró alrededor de 15 minutos y que se llevaron $us 6.000 de la venta del día. Jaillita dijo que los delincuentes abrieron las vitrinas donde estaban los tragos más costosos, luego de que las trabajadoras les entregaran las llaves en medio amenazas. En este lugar habían licores que cuestan hasta Bs 3.000.

“Cuando vieron la puerta de la tienda cerrada, un vecino me llamó para decirme que no habían guardado los carritos y yo me comunique por teléfono con las cajeras y nadie me contestó, porque en ese momento se registraba el robo”, comentó Jaillita. Jhonny Aguilera, jefe de la Felcc, explicó que se secuestraron los videos de las cámaras de seguridad para analizar las características físicas de los atracadores, que actuaron con el rostro cubierto y que huyeron en un vehículo con destino al sexto anillo.