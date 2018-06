"Me asusté cuando vi las imágenes", confesó a los medios de comunicación Carlos E.C.A., el delincuente que el fin de semana disparó contra un joven para robarle su celular en la localidad de Montero, cuando fue presentado este martes.

Carlos E.C.A., alias 'Loquito', estuvo preso por un delito de robo pero dijo que nunca antes había matado a alguien. "Pido a la familia de la víctima que me perdone y me disculpe, no era mi intención hacerlo", señaló.

El cómplice que lo acompañaba en motocicleta, identificado como J.A.D., alias 'Diablo' también fue detenido por las autoridades. En la conferencia de prensa, el comandante de la Policía, Alfonso Siles, destacó el actuar de la Policía y resaltó la importancia de tener cámaras de seguridad.

#Ahora La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen presenta a la persona que disparó contra un joven para robarle el celular en Montero: pic.twitter.com/Z5W8O3Rq8V — EL DEBER (@diarioeldeber) 12 de junio de 2018

#Ahora El cómplice del crimen que acabó con la vida de Rodrigo Ribera, quien murió por un disparo cuando le robaban el celular, fue presentado a la prensa. Será detenido al igual que el autor del crimen. pic.twitter.com/flEeuK6l91 — EL DEBER (@diarioeldeber) 12 de junio de 2018

Las imágenes de ellas, que registró el hecho, fueron claves para que la Policía identifique al autor del crimen, quien se acercó a la víctima (identificada como Rodrigo Ribera) cuando esperaba ser atendida en una venta y tras un breve forcejeo, sin dudar, le disparó un tiro en la cabeza.

Operativo de captura

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, señaló que el autor fue encontrado oculto entre cañaverales en inmediaciones del municipio de Saavedra, 14 kilómetros al norte de Montero.

También se secuestró el arma de fuego que se utilizó en el crimen, además de la motocicleta en la que el autor del crimen huyó junto a su cómplice, que ha sido identificado como J.A.D., alias ‘Diablo’.