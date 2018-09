"Quien operó fue el doctor (Róger) Moreno", sostuvo el abogado Bishara Sarras, que asumió la defensa Isis Llapiz, médico que asistió al cirujano en la operación en la que se le extirpó por error un riñón al niño Sebastián Justiniano. Con ello, el jurista descalifica las últimas versiones de que habría sido ella (Llapiz) la que habría quitado el órgano al menor.



Llapiz evitó referirse al tema y señaló que será su abogado la persona que responderá a todas las cuestionantes. El jurista informó este martes a EL DEBER que hasta la fecha su defendida no ha sido notificada por el Ministerio Público y que no asistirá a la Fiscalía solo por "rumores" que salgan en los medios, sino hasta que se la llame formalmente conforme a lo que establece un debido proceso. "Todavía no nos han fijado fecha, estamos esperando", puntualizó.

Sarras indicó que la "doctora Llapiz solo colaboró en la cirugía al médico responsable que ahora está en manos de la justicia" y que ella no tiene nada que esconder. Dijo también que su defendida tenía el permiso para asistir en cirugías dentro del hospital Oncológico, pese a que ella no trabaja allí, sino en el Hospital de Niños.

Abogado de Moreno mostró desconfianza



Jimmy Montaño, que defiende al cirujano Róger Moreno, mostró su desconfianza y que le "llama la atención que ahora el fiscal (José) Parra no aparezca a dar las declaraciones y que no se haya emitido una orden en contra de la asistente. No quiero pensar de que la Fiscalía, a pesar de que se conozca la verdad histórica de los hechos, esté encubriendo a la persona".