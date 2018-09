Luis Fernando Rosales Miranda (boliviano, 31 años), ingresaba ‘bien vestido’ a las entidades bancarias y mientras esperaba su turno para realizar una transacción menor, identificaba a personas que retiraban altas sumas de dinero. Luego, ‘soplaba’ el dato vía teléfono a sus cómplices, tres colombianos, que en un auto y una moto seguían a la víctima.

Así explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, el modus operandi de la banda de atracadores que fue capturada en una casa de la calle Cuquizas, en la avenida Paraguá, y que en los últimos cuatro meses se apoderaron de al menos Bs 350.000 en cuatro ‘golpes’, de los cuales se recuperó Bs 20.000 y un monto en dólares.

El resto del dinero lo habrían transferido a sus familiares en su país, por lo que se pondrá en conocimiento de las autoridades colombianas para iniciar procesos penales contra ellos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que se analizará enviar a los detenidos a la cárcel de Chonchocoro de La Paz, ya que uno de ellos estuvo en Palmasola y logró salir hace seis meses, y que se indagará la posible responsabilidad de autoridades para procesarlas.

Antecedente de estafa

Cuando se lo aprehendió, Luis Fernando Rosales Miranda presentó un documento colombiano con el nombre de Andrés Mota Angulo; sin embargo, la Policía logró determinar que este boliviano cambiaba de documento y de apariencia física debido a que tiene antecedentes por estafa que datan de 2012 junto con varios familiares en Beni a través de la empresa Nueva Forma de Negocios (NFN) que captaba depósitos con la falsa promesa de altos intereses, según un edicto de prensa en el periódico Cambio con fecha de 2016.

Un excampeón de motocross

Entre los tres colombianos ‘destaca’ el nombre de quien se identificó como Milton Iván García Rodríguez, pero que en realidad se llama Iván Leonardo Gonzáles Tibaquira (44), un excampeón de carrera de motos en su país. Esta persona, en 2009, ejecutó un atraco de $us 30.000 a un hombre que acababa de hacer el retiro de un banco de la calle Bolívar; además, la Policía le atribuyó otros dos ‘golpes’, un atraco por Bs 264.000 y $us 12.000, y otro en la calle Sucre cuando un empresario argentino recibió dos disparos en una pierna para arrebatarle $us 10.000 y Bs 200.000.

Los otros dos extranjeros son Sebastián David Castañeda, alias ‘Condorito’ (28), y Cristian Joan Beltrán Pulido (30).