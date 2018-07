Los exreclusos que obtienen su libertad y reinciden en delitos violentos siguen siendo constantes. Luego de que la semana pasada Diprove dio a conocer la captura de una banda de exreclusos que operaba a escala nacional, entre quienes había uno que entró y salió cinco veces de prisión, ayer la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró desbaratar a una banda de atracadores multirreincidentes a la que se le atribuye al menos ocho asaltos a mano armada entre el 12 de junio y el 16 de julio.

El último golpe que dieron fue el atraco a una sucursal de Farmacorp en la avenida Grigotá, entre segundo y tercer anillo, donde ingresaron armados para llevarse Bs 700 de la caja, suplementos alimenticios y otros enseres de valor.

“La totalidad de esta gavilla que ‘golpeaba’ a farmacias y negocios de comida ha sido desarticulada gracias al trabajo de la Felcc”, afirmó el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, quien reiteró que la institución que dirige sigue cumpliendo su labor al dar con los delincuentes, pero que lamentablemente las autoridades siguen permitiendo que estos regresen a las calles.



Por ejemplo, el director de Diprove, Eduardo Vargas, señaló que de los cinco miembros de la banda que fue desbaratada la semana pasada, tres tenían prontuario de atraco a mano armada.

Presos por atraco y asesinato

Entre los detenidos y presentados ayer está Gustavo Adolfo Lenner Huaynoca (39), alias ‘Mundialito’, quien estuvo preso por el crimen de un futbolista adolescente de 17 años, al cual le quitó la vida de un balazo en 2010 por arrebatarle su celular y su mochila con chuteras cuando esperaba micro en la avenida Moscú entre quinto y sexto anillo.



Otro de los delincuentes prontuariados es Johnny Salvatierra Alvarado (29), en cuyo historial delictivo figura su participación en un atraco a mano armada en 2015 a la sucursal del banco Fassil del tercer anillo de la av. Busch, de donde se llevaron $us 3.000 y Bs 10.000.



El tercero con antecedentes es Wálter Jeferson Echalar Gonzales (39), alias ‘Gordo’, con prontuario por robo y asociación delictuosa que data de 2007 y que era la persona que proporcionaba las armas a la banda.



El cuarto implicado, Jean Carlos Espinoza López (20), no registraba antecedentes hasta ayer.



El director de la Felcc, Gonzalo Medina, indicó que los sujetos admitieron haber participado de múltiples atracos a las cadenas de farmacias Farmacorp e Hipermaxi, además de los restaurantes Subway, Santa María y Q’ Milaneza entre los meses de junio y julio.



La captura

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios atracados y de zonas adyacentes por parte del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), dependiente de la Felcc, permitió identificar el automóvil en el que operaban los atracadores y detectar una seña particular que tenía en el parabrisas, la palabra ‘Pisterios’.



Conociendo ese dato, agentes de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) lograron ubicar el vehículo la noche del martes en un surtidor en la avenida Grigotá cuando los delincuentes se aprestaban a dar un nuevo ‘golpe’ a otra farmacia.



Tras un intento de fuga, a los atracadores no les quedó otra alternativa que rendirse. En la requisa al motorizado, los policías hallaron en el maletero dos armas de fuego, calibres 22 y 38, la ropa que usaban para atracar, barbijos, los suplementos alimenticios robados y hasta la canasta en la que cargaron productos en su último atraco la noche del lunes.



Modus operandi



“Elegían las farmacias porque tienen poco control sobre todo a altas horas de la noche y a primeras horas de la mañana”, señaló Medina, quien explicó que la banda operaba en un vehículo con los cuatro miembros siguiendo siempre el mismo libreto: uno de ellos ingresaba como cliente para hacer una compra menor y observar el número de cajas y de personas que había en el lugar, luego salía y se colocaba como chofer del auto en el que fugaban.



Una vez conocida la información, dos de los otros miembros de la banda ingresaban a perpetrar el atraco y el tercero hacía de vigilante en la puerta.



“Estos movimientos se repetían. No se llevaban montos significativos, pero estaban detrás de un golpe mayor”, agregó Medina, quien alertó que las farmacias deben contar con personal y mayores medidas de seguridad, puesto que al manejar dinero activo y objetos de valor inmediatos se convierten en blancos fáciles, según lo que manifestaron los propios delincuentes.



Fue de esta forma que esta banda tenía en su haber atracos a las farmacias Hipermaxi de la calle Charcas y primer anillo; Farmacorp de la Cristo Redentor y cuarto anillo, y de la Grigotá entre segundo y tercero; el restaurante Q’Milaneza, del segundo anillo de la avenida Busch; hamburguesas Santa María, del segundo anillo y Santos Dumont, y un patio de comidas en la avenida Cristo Redentor entre tercer y cuarto anillo.

Los antecedentes

Gustavo Adolfo Lenner H.

Conocido en el mundo criminal como ‘Mundialito’, estuvo preso por matar a un adolescente de 17 años en 2010 en la avenida Moscú que se resistió al atraco. Al sujeto se lo arrestó en poder del arma de fuego y la mochila con las chuteras de la víctima, que se dedicaba al fútbol.



Johnny Salvatierra Alvarado

En sus antecedentes policiales figura su participación en el atraco a la sucursal del banco Fassil del tercer anillo de la Busch, el año 2015, de donde se llevó $us 3.000 y Bs 10.000.



Wálter Jeferson Echalar G.

Alias ‘Gordo’, cuenta con prontuario por robo y asociación delictuosa desde 2007. Según sus cómplices, fue la persona que se encargó de conseguir las armas de fuego.



Jean Carlo Espinoza López

Contó que es la primera vez que participaba de hechos delictivos y que estuvo presente en cuatro de los ‘golpes’ dados por la banda. No tenía antecedentes.