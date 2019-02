Artículo de opinión sobre género provoca polémica en redes sociales

En un artículo de opinión publicado en este medio el domingo pasado, el periodista Darwin Pinto critica lo que considera “ideología de género” y respalda sus argumentos juzgando a intelectuales como Antonio Gramsci o Simone de Beauvoir.

El texto, que fue leído en internet por unas 200 personas en tres días, según los registros digitales de EL DEBER; causó polémica en redes sociales y a Pinto le llovieron críticas.

El periodista describe una ideología, a la que denomina “feminazismo”, que supuestamente defeca en las iglesias, pide aborto “total” y que buscaría copiar al macho.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del artículo. Algunos usuarios lo respaldan y otros critican los postulados del autor. Una de las voces que más repercusiones tuvo fue la de la politóloga Susana Bejarano quien acusa a Pinto de mentir en el uso de sus referencias históricas y califica el artículo como “una oda al odio”. “No se trata de coartar la libertad de expresión, se trata de no mentir y no confundir a los lectores”, escribió Bejarano en Twitter.

En la misma línea, la escritora y gestora cultural, Paola Senseve, publicó: “Qué delirio total este texto. Estoy impresionada. Cuánto odio encarnado en un hombre. El odio del machista, pero también el odio del dogmático religioso. Delirio. Total”.

Y más tarde continuó: “Mientras Pinto delira rabiosamente contra el feminismo, hoy en la violación del día, niña de diez años (que era abusada desde los 7 por su padrastro) está embarazada de siete meses”.

El cineasta Diego Mondaca publicó que la nota destila odio y desinforma. “Los cruceños no merecen esto”, escribió en la red social y añadió que el autor “manipula, mal interpreta y sindica, todo desde el odio y prejuicios”. Por otro lado, la periodista Gabriela Ichaso escribió que el texto sigue “la línea del odio”.

Pinto respondió a las críticas pidiendo que demuestren que miente, diciendo que “lo saquen de sus pensamientos” y con emoticones de caritas riendo.

En apoyo al artículo, Erwin Bazán, vocero de la Iglesia Católica escribió: "En todo este asunto se expusieron los intolerantes de nueva ola, esos fieles discípulos de la ideología de género con la que pretenden neocolonizar nuestros pueblos". En tanto, el productor Julico Jordán pidió que, para alimentar el debate, se demuestren las mentiras en las que supuestamente incurre el autor.

Consultado por este diario, Pinto señaló que las críticas son saludables porque demuestran que existe libertad de expresión. "Mi texto hace una descripción del desarrollo de un pensamiento. Que eso no le guste a los que adhieren a ese pensamiento, está bien. Lo escribí sabiendo eso. Lo que no me esperaba era que pidan mi censura porque no pienso como ellos", manifestó.

"Celebro que podamos disentir sin que manden a nadie a la hoguera. A los que celebran el texto les digo que gracias", añadió.

Susana Bejarano manifestó que no se trata de coartar la libertad de expresión sino de no permitir la publicación de mentiras aunque éstás sean dichas en el marco de una nota de opinión.

“Para sostener una posición no se necesita ofender al otro, tampoco se necesita mentir, si lo que postulas requiere de esas artimañas, quizás sea tu postura la que debes revisar”, afirmó en contacto con EL DEBER.

Al respecto, Tuffí Aré, director del diario; manifestó que las páginas están abiertas "a quienes discrepen y quieran expresarse sobre el tema. Bienvenidos todos los criterios que sean diferentes. Que los lectores luego juzguen".