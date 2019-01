Arreglan 470 edificios escolares antes del inicio del año lectivo

A menos de una semana del inicio de las labores educativas, la Alcaldía apura el arreglo de al menos 300 edificios antiguos y 170 módulos para que estén a punto para recibir a los escolares el 4 de febrero.

La comuna tiene presupuestados Bs 50 millones para el mantenimiento de la infraestructura educativa de esta gestión, para lo cual hay 36 empresas contratadas, las cuales deben realizar los trabajos los 365 días del año.

Roberto Áñez, responsable de la Secretaría de Parques y Jardines y Obras de Equipamiento Social, indicó que para esta gestión la Alcaldía pretende arrancar con 190 nuevos edificios; el viernes fue entregado el módulo 183 en el barrio Flamingo, y para mañana está previsto que el alcalde Percy Fernández inaugure el colegio Marcelino Champagnat, situado en la zona sur, en el distrito 9, detrás del hospital Francés.

“A fines de 2018 hemos entregado nueve módulos educativos y para el inicio de este año serán otros nueve, dos de ellos ya se inauguraron, el Arturo Medeiros, en el D-5; y el Flamingo, en el D-10; mañana será abierto el tercero en el D-9; quedando pendientes para las siguientes semanas el Villa Alegre (12), Sara Guardia (D-9), Solidaridad 55 (D-15), Virgen de Cotoca (D-6), Paúro del Saber (D-14) y Néstor Suárez, para inicial, en el D-4”, explicó Áñez.

El funcionario resaltó que este año, en junio, se cumplirá una década desde la inauguración del primer módulo, el José Miguel de Velasco, situado en el barrio 24 de Septiembre, detrás de Fusindo; y luego fue el turno del Germán Busch, en el barrio Ferbo, por la avenida San Silvestre, donde hubo peleas con los jugadores de fútbol que usaban la cancha donde se construyó el edificio.

Carencias

Entre los edificios antiguos, cuyos arreglos corren por cuenta del municipio, está el colegio Fe y Alegría Mariscal Sucre, situado en el tercer anillo externo, casi avenida Virgen de Cotoca, donde fueron cambiados los enchufes e interruptores del sistema eléctrico, así como el tapado de goteras y mejoras en el baño.

Sin embargo, la directora, Navel Daza, expresó su preocupación por que han pedido el cambio de las pizarras de las 12 aulas, pero solo les llegaron seis, por lo que los maestros deberán tener extremo cuidado al escribir, para evitar que se destartalen.

De igual manera, el presidente de la junta escolar, Johnny Argote, criticó la falta de atención de la comuna en la reposición y cambio de pupitres, ya que el 60% de los asientos son antiguos, de los bipersonales que repartía el extinto Comité de Obras Públicas. “Hay una confusión en la Alcaldía con los colegios de convenio, pues creen que la cuota que pagan los padres da para todo y no es así, solo es para cubrir los ítems que el Estado no paga, no alcanza para más”, refirió Argote.

Problemas

Ayer un grupo de padres de familia del colegio Santa Ana de convenio, turno tarde, se reunieron con autoridades de la Dirección Departamental de Educación (DDE), pues se oponen a que trasladen a sus hijos a otro edificio educativo. Luego de varias horas de conversaciones no llegaron a un entendimiento y los manifestantes anunciaron que intensificarán las vigilias y habrá bloqueo en la calle La Paz.