Arrancó la cumbre de salud promovida por el Colegio Médico y el Sedes

En un concurrido salón de actos empezó este jueves la Cumbre de Salud, promovida por el Colegio Médico Departamental y por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, en el que se discutirán propuestas y se sugerirán ideas para dotar a la ciudadanía de un sistema de salud que difiere del que está por poner en vigencia el Gobierno central.

En la inauguración del cónclave estuvieron Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación; Joaquín Monasterio, director del Sedes; el presidente del Colegio Nacional de Médicos, el exministro de Salud, Guillermo Cuentas y otras autoridades.

En su intervención, Monasterio mostró cuadros sobre el trabajo que se ha hecho en Santa Cruz descentralizando los servicios de salud en las ciudades y las provincias, destacando que se ha reducido la incidencia de más 20 enfermedades que acuciaban a los cruceños.

Hizo énfasis en el hecho de que ese trabajo se ha realizado pese a que se echa en falta los recursos humano, pues faltan más de 10.000 ítems de salud.

Otro de los expositores indicó que Bolivia no ha avanzado gran cosa en el área de salud, puesto que el gasto per cápita en este rubro es de 185 dólares, siendo que la inversión per cápita promedio en Sudamérica es de 700 dólares.

Por lo tanto, consideran que la inversión de 200 millones de dólares anunciados por el Gobierno para la implementación del Sistema Ünico de Salud, representa una suma mínima.

El encuentro, que se realiza en las instalaciones del Colegio Médico Departamental, concluye hoy.