Aprehenden a 10 personas por emboscada a policías en Chapare

Un operativo policial en Chapare, donde hace casi una semana una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue emboscada en la comunidad San Rafael, derivó en la aprehensión de 10 personas que estarían implicadas en esa acción en la que dos policías resultaron heridos por armas de fuego, además de que un sujeto con antecedentes por narcotráfico, falleció.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que los aprehendidos fueron identificados a través de los videos de la acción de amedrentamiento contra los uniformados, de declaraciones testimoniales y en algunos casos, por confesión de los partícipes.

Los aprehendidos fueron identificados como Agripino N. M., Román C. T., Casto A. P., Cristian E. C., Juan José F. N., Manuel Jesús H., Johnny Juan M. R., Miguel E. C., Albino S. L. y Anselmo M. P.

Los 10 serán imputados por siete delitos: asociación delictuosa, robo, tentativa de homicidio, portación ilegal de armas de fuego, lesiones graves y leves y otra causa vinculada al tráfico de sustancias controladas, según detalló el ministro.

Javier Maldonado, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), indicó que se ha identificado a 15 partícipes de la emboscada, por lo que hay cinco prófugos.

La emboscada

Se suscitó el anterior sábado en la comunidad San Rafael, en Chapare, donde una patrulla de Umopar se disponía a interceptar una avioneta en una pista clandestina. Tras el intercambio de disparos, los sujetos a bordo de la aeronave lograron huir, por lo que se consideró una acción de protección de los comunarios, que luego dificultaron el socorro de los dos policías heridos, según lo que se observa en los videos.

En el hecho falleció Manfredo Herbas, que tiene antecedentes por narcotráfico y por haber realizado, en 2016, una emboscada a agentes de Umopar para rescatar un cargamento de droga, haciendo uso de armas de fuego contra los uniformados.

El operativo

El plan ‘Halcón’, se inició ayer a las 3:00 de la madrugada y aún continúa, según señaló Romero, pues existen agentes operando en la zona.

En el operativo además se descubrió un laboratorio de cristalización de droga a 15 kilómetros de San Rafael y en siete diferentes zonas se detectaron 13 fábricas de cocaína que contaban con fosas de maceración, las cuales fueron destruidas. En ellas se halló 4 kilos de droga y dos personas que fueron aprehendidas: Roberto M. C. y Juan Carlos G. C.

Así también se destruyó la pista clandestina, que en realidad es un camino vecinal, cuyas partes laterales fueron limpiadas de maleza para permitir el asentamiento de avionetas para recoger cargamentos de droga.

A las 14:00 de ayer, los 12 arrestados arribaron a la capital cochabambina y fueron trasladadas a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Romero explicó que el operativo fue planificado de manera cuidadosa y que se inició el jueves con la infiltración de agentes de inteligencia para dar con los implicados que ya estaban identificados.

La autoridad agregó que se esperan las declaraciones de los arrestados, para tener mayores elementos sobre lo acontecido hace una semana.

Maldonado mostró un esquema de la asociación delictiva que participó en el amedrentamiento a los agentes de Umopar y protección a los narcos. Según la investigación, a la cabeza del esquema estaba Herbas, el narcotraficante con antecedentes muerto durante el enfrentamiento; luego estaba su hermano, que se encuentra entre los prófugos, y finalmente los 10 ‘colaboradores’, de las acciones, que son los que fueron capturados.

Asegura que habrá rigurosidad

El ministro de Gobierno aseveró que se está actuando con “transparencia y rigurosidad” en este caso y que ha ordenado a los miembros de la Policía, que se actúe “sin contemplación” con los narcotraficantes.

“No nos interesan las personas que estén involucradas, sino desarticular estas organizaciones vinculadas al narcotráfico, ponerlas en conocimiento del pueblo boliviano y ante la justicia”, afirmó la autoridad gubernamental, que felicitó las tareas de los agentes de la Felcn.