Apelación de Jhiery será resuelta el miércoles

La apelación restringida de la que hicieron uso acusadores y defensores del médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años de prisión por la violación del bebé Alexander a finales de marzo de este año, será resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el miércoles por la tarde.

La confirmación de esta fecha y día fue anunciada por el abogado de Fernández, Cristian Alanes, que tiene el optimismo de que en esta instancia se pueda revocar el fallo en contra de su defendido, que sería inocente como lo aseveró en un audio la exjueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes.

La encargada del Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura en La Paz, Virginia Aguilar, afirmó ayer a EL DEBER que hasta el martes de la siguiente semana habrá una postura oficial sobre los dos jueces que forman parte del tribunal de la exjueza Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero.

“Estamos recabando información. Una vez que ya esté todo en nuestras manos, nos pronunciaremos de manera oficial. Estimo que hasta el martes ya tendremos un fallo”, aseveró Aguilar y añadió: “Por ahora, no quiero dar más detalles; en su momento, cuando ya tengamos un poco más avanzado el tema, podremos hablar”.

La encargada del control pidió paciencia hasta que se presente el fallo en contra de Guerrero y Mérida. Explicó que será Américo Arancibia, delegado del Consejo de la Magistratura, el encargado de dar el fallo.

La jueza Guerrero, por su parte, decidió no hablar con la prensa. De manera escueta señaló que no piensa dar explicaciones. “No voy a hacer ninguna declaración, no insistan”, apuntó.

Por su parte, Mérida fue un poco más flexible y dijo: “Desconozco cualquier acción en contra nuestra, es lamentable que la defensa de Jhiery use la prensa de manera mediática. Si quieren abrir algún cargo en mi contra, deben revisar los artículos 186, 187, 188 de la Ley 025, espero que se demuestre que hice algo en contra de estos artículos y sus respectivos incisos, ahí recién la autoridad competente determinará la mejor manera de proceder”.

El jueves una jueza de garantías calificó el accionar de ambos juzgadores como dilatorio, vulnerador de derechos fundamentales y retardador de justicia, luego de ordenarles que remitan su sentencia para su revisión al juzgado superior en jerarquía.

Teme por su vida

Romel Cardozo, principal acusado de haber filtrado el audio de la exjueza Pacajes, afirmó temer por su vida.

“Estoy seguro de que van a buscar represalias. Tengo miedo por mi vida”, manifestó, a la vez que repitió que nunca tuvo una relación sentimental con Pacajes.

“Seamos serios, nunca tuve nada con esa señora, no entiendo por qué buscan desprestigiar mi nombre, yo no salí con esa dama. Espero que encaren estos problemas de frente”, apuntó.