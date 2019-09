Anulan sentencia del menor acusado por violación grupal

La Sala Civil Segunda de los vocales Alaín Núñez y Erwin Jiménez anuló la sentencia de absolución que dictó la jueza de la niñez Shirley Becerra, favoreciendo a un menor de 15 años acusado de violación grupal agravada contra una joven de 18 años registrada en un motel.

Los magistrados tomaron la decisión durante la audiencia de apelación que estaba pendiente y que fue planteada por la comisión del Ministerio Público integrada por los fiscales Nancy Carrasco, Marcos Arce, Giovana Castro, además de la abogada defensora de la víctima, Jessica Echeverría, y de entidades que defienden los derechos de las mujeres.

La sala penal anuló la sentencia de la jueza Becerra por considerar que las más de 100 pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron valoradas en el juicio al menor y que se vulneraron derechos de la víctima. Los vocales fundamentaron que la jueza procedió de manera errónea al no ceder la palabra a la víctima ignorando tratados internacionales que ordenan al juzgador cumplir con los protocolos necesarios para evitar la impunidad.

El fallo señala que los procedimientos y formulismos jurídicos no pueden estar por encima de los derechos de la la víctima. El fallo además señala que la jueza no podía emitir opinión del caso y, sin embargo, habría manifestado que en el caso de otros cuatro mayores implicados no existió delito alguno.

Al final de la audiencia, el padre de la joven se abrazó con la fiscal Nancy Carrasco y lloraron. La fiscal declaró que derramó lágrimas porque sufrió humillaciones durante el juicio por parte de la juzgadora Shirley Becerra. El caso del menor pasará ante otro juez de la niñez.

Mientras tanto, se viene el juicio en otro tribunal contra los procesados Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada, Alejandro Castro Pinto y José Antonio Rosales Franco. (GA)