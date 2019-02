Aniversario de Santa Cruz: Costas habla de salud y reclama al Gobierno central

El gobernador Rubén Costas, durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental en conmemoracióna los 458 años de la fundación de Santa Cruz, anunció un Proyecto de Salud en el que se pedirá al Goberino central que asuma con el pago de 1.890 ítems que actualmente cubre la Gobernación cruceña.

La autoridad manifestó que será el Ministerio de Salud el que asuma los costos del equipamiento y de los 541 ítems adicionales necesarios para encarar esta iniciativa, mientras que la Gobernación asumirá los gastos de funcionamiento de los hospitales ofertando la cartera global de servicio de manera gratuita.

"La propuesta del Gobierno central de hacerse con el control de los hospitales supone echar por tierra los avances de todos estos años. Tanto en el modelo de gestión, en la planificación, incluso en la incorporación estratégica de equipamientos", cuestionó el gobernador.

"Nos transfirieron unos hospitales en condiciones lamentables; comprometimos en ellos el mayor presupuesto que podíamos; y ahora el gobierno quiere llevarse los hospitales, pero además nuestro presupuesto. Eso es lo que propone el gobierno; y eso es a lo que no estoy dispuesto como Gobernador.

Pero eso no quiere decir que no queramos llegar a un acuerdo con el gobierno, todo lo contrario. La salud es demasiado importante para que nadie la utilice como una pulceta electoral", dijo.

La autoridad considera que es paradigmático que un gobierno que les ha trasladado los hospitales sin ningún presupuesto, "quiera ahora llevárselos con los recursos que metimos en ellos de nuestro presupuesto. Porque eso no hace más que castigar a las gobernaciones que más hemos invertido en salud", enfatizó.

Distinciones



Dentro del acto realizado este martes, se hizo la entrega de la distinción “Melchor Pinto Parada” por su aporte realizado al departamento de Santa Cruz, al historiador Elio Buenaventura Montenegro Banegas, un autodidacta que trabajó mucho para consolidar lo que ahora es Santa Cruz la Vieja; la Congregación del Santísimo Redentor, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el grupo vocal Contrapunto.