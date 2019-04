Angélica Sosa sobre una posible candidatura: 'Estoy preparada para lo que el futuro me depare'

Las elecciones municipales y departamentales se realizarán en marzo del próximo año y uno de los nombres que suena para pugnar al cargo de alcalde de la capital cruceña es el de Angélica Sosa, líder del partido Santa Cruz Para Todos (SPT).

La actual presidenta del Concejo Municipal dice ser una mujer valiente que no teme a nuevos desafíos y que además está "preparada para lo que el futuro le depare", pero que por responsabilidad no puede decir quiénes serán los candidatos que estarán al frente en 2020.

Eso sí, adelantó de que en caso de que su agrupación consiga la Gobernación, a la que públicamente han indicado que pugnarán, estarán de la mano con todos los alcaldes, incluidos los que sean de oposición.

¿Aspira a ser alcaldesa?, fue la consulta planteada este viernes en una entrevista por EL DEBER Radio, "voy a seguir de servidora pública en el cargo en el que vea que soy necesaria", respondió al tiempo de aclarar que será una decisión que se tomará en consenso en un congreso de SPT.

"Seguiré sirviendo, no he caído de paracaidista, empecé desde abajo y se me fueron sumando responsabilidades, soy valiente, amo lo que hago, soy administradora de mi hogar y profesional y estoy preparada para servir a Santa Cruz", indicó.

Sobre la posibilidad de que Rubén Costas, gobernador del departamento, participe de las elecciones municipales, Sosa dijo que tiene todo el derecho democrático de hacerlo como cualquier ciudadano del país.