Angélica Sosa: 'No estoy aquí mandada a sembrar odio'

El cruce de declaraciones sobre acciones referentes a los incendios en la Chiquitania continúa entre Demócratas y Santa Cruz Para Todos, dos fuerzas políticas que han confirmado su intención de ir por la Gobernación cruceña.

Este jueves, Angélica Sosa, concejal y presidenta de SPT, dijo que lo único que mueve a la Alcaldía, es la solidaridad con los municipios afectados.

La también presidenta del órgano deliberante municipal, indicó que tiene mucha experiencia en el tema de la arborización y que sería muy útil para trabajar en un plan de reforestación de las zonas afectadas por el fuego.

Al mismo tiempo, aclaró que cuando se refirió a que hubo una 'falta de pantalones' en la toma de decisiones y acciones por parte de la Gobernación para ir en socorro de los municipios, "no me referí al gobernador (Rubén Costas), porque debo respetar a mi autoridad departamental, debo querer a mi autoridad departamental, yo no estoy aquí mandada a sembrar odio".

En respuesta a ello, Kathia Quiroga, asambleísta departamental de Demócratas, criticó lo dicho por Sosa a quien calificó de cínica y mentirosa y "que lo único que hace es show", pues desde la Gobernación, se ha trabajado desde junio con la declaratoria de alertas que se han ido dando de manera gradual en respuesta a las necesidades.

Sosa también indicó, en entrevista con EL DEBER Radio, que "no voy a contestar a ningún criterio que puedan vertir asambleistas y funcionarias".

"Con toda sinceridad he venido a aclarar que me mueve (a mí), al alcalde (Percy Fernández), al Gobierno Municipal, solo la solidaridad. Me ofrezco para los municipios de la Chiquitania a actuar, tengo mucha experiencia en el tema de arborizar", puntualizó.

Lo que dijo Angélica Sosa

“Tuvieron que moverse unos pobres alcaldes a pedir ayuda humanitaria al municipio capitalino. Percy Fernández ahorita es el gobernador y estos concejales estamos representando la ayuda humanitaria del pueblo. Es pues con acciones, vecinos, es con pantalones que aquí sobran”.

