Angélica Sosa: “La Ley de Movilidad Urbana tal vez tome dos o tres años implementarla”

En una jornada caótica, generada por la movilización de un sector de los transportistas contra el proyecto de Ley de Movilidad Urbana, la presidenta del Concejo habló de este y otros temas en una entrevista en EL DEBER Radio.

¿Qué opina sobre esta protesta de los transportistas, que está provocando caos en la ciudad?

Lo de los transportistas es sin nombre, los vecinos no podemos convertirnos en víctimas de estas personas. Estos actos los repudiamos. Quiero decir a la población que desde hace un año y medio estamos con (el proyecto de) la Ley de Movilidad Urbana Integral, Sostenible y Segura. El servicio de transporte que se ofrece a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es arcaico, es pésimo; están alterando todo orden público, invaden el espacio público, se paran donde quieren, hacen lo que quieren, no respetan a las personas mayores. La ley busca que se respeten nuestros derechos constitucionales, donde podamos circular de forma libre, donde no estemos sometidos a un poder económico, que no es el dueño de las calles ni del gobierno municipal. El dueño de la ciudad es la población.

¿Por qué cree que los transportistas se han movilizado contra la nueva ley?

Porque se vulneran sus intereses económicos y sus intereses sectoriales, de sindicato. La Ley de Movilidad Urbana ha tomado en cuenta a todos. Hace seis meses ingresó al Concejo Municipal y desde el primer día determiné que pase a los concejales y que se socialice. Seis meses después no recibí una misiva, una respuesta, ni una recomendación de parte de los concejales, por lo que asumí que todos estaban de acuerdo. De los transportistas, del sector del señor Ronald García, recibí cinco recomendaciones e incorporamos las cosas que sí se podían. Del señor (Aldo Terrazas) que está movilizado en estos momentos recién hace dos días recibimos cinco recomendaciones y se incluyeron las que estaban dentro del marco de la ley.

¿Se van a licitar o se van a concesionar las rutas de los buses del primer anillo?

Existe una ley vigente, una buena ley hecha por la anterior gestión del Concejo, donde se habla de la concesión por costumbre. Entonces, ni siquiera se están vulnerando sus derechos a las vías donde se creen los dueños. Se les habló el 1 de septiembre, aplaudieron al alcalde y dijeron: ‘Vamos a salir tirando cohetes de felicidad porque el alcalde nos está dando la concesión de rutas; ahora sí, con la seguridad jurídica, ojalá que se promulgue y se sancione la ley para invertir en los buses de transporte rápido $us 6 millones’. Vinieron los que iban a invertir, arquitectos, ingenieros y abogados, que son los dueños del transporte público, y trajeron los modelos de BRT. El primer anillo requiere 30 de esos buses con capacidad para 90 pasajeros cada uno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quieren continuar con los buses viejos? ¿Qué es lo que propone el gobierno municipal? Obedeciendo un plan de transporte metropolitano, que hizo el JICA, el alcalde Percy Fernández firmó un convenio con el Gobierno nacional y la Gobernación para plasmarlo. ¿Por qué empezamos por el primer anillo? Porque 156.000 personas circulan por el primer anillo, es la zona donde hay mayor caos en la ciudad.

Vemos en la ciudad cada vez más minibuses, trufis, toritos, un caos creciente y uno, como ciudadano, se siente huérfano de autoridad.

Esta es una ciudad de 140.000 hectáreas, una ciudad con baja densidad, muy dispersa en doceavos anillos. Si se logra ordenar como dice la ley y readecuar sus rutas, va a ser beneficioso para la población.

En Los Lotes, en Paurito y en otras zonas alejadas este sistema de mototaxis y toritos es útil porque hacen un trabajo de 24 horas, pero es útil en su jurisdicción y en su radio de acción. ¿Cuándo es que se genera el caos? Cuando todos quieren entrar a los mismos lugares. La nueva ley va a tener restricciones inclusive para los vehículos particulares, ingresarán a ciertas zonas según el nú- mero de placa. En el primer anillo, 100.000 pasajeros se desplazan en vehículos particulares y 92.000 en los de servicio público. ¿Por qué la gente no se desplaza en buses de transporte público? Porque el servicio es pésimo.

Y cuando usted pregunta, ¿qué hace la autoridad? La autoridad se puso a ordenar la ciudad, a brindar salud gratuita, construir escuelas, ha hecho un plan de traslado de mercados. Me siento contenta de ser presidenta del Concejo y de haber generado estos cambios junto al alcalde Percy Fernández.

¿El proyecto de ley de Movilidad Urbana fue consensuado?

Es una ley muy buena la que tres fuerzas políticas fuertes del Concejo sancionaron ayer (jueves), por unanimidad. Me siento contenta por eso. ¿Sabe después de cuántos años se ha renovado una ley de transporte? Después de 19 años. El lunes debatimos durante 12 horas, el martes fueron otras 14 horas, el miércoles, ocho horas; y el jueves, toda la mañana. Tres comisiones, con nueve autoridades municipales sancionamos, por unanimidad, la ley. Hoy (por ayer) tengo que elevarla al pleno del Concejo y el alcalde, en un acto público, la promulgará. Ma- ñana (por hoy) saldrá publicada en los medios escritos, es una ley larga, buena, integral, que toma en cuenta a todos, pero también es una ley estricta, que los ordena a todos. La mayoría de los transportistas aceptaron que la ciudad merece un cambio y un transporte con dignidad, con seguridad, con las condiciones que nos merecemos.

¿En esta ley prevalece el consenso con los transportistas o lo que es mejor para la ciudad?

Prevalece lo que es mejor para la ciudad. Jamás se habló de licitar las rutas, porque sería un retroceso. Lo que se están licitando son las obras civiles, es más, toda la banca boliviana está interesada en financiar los grandes cambios.

El hecho no es si se licita o se da en concesión las rutas, el hecho es que Santa Cruz requiere un cambio y que el Concejo Municipal sanciona una ley para que el vecino tenga condiciones de dignidad, de traslado con seguridad, con paradas determinadas. Sabe, ¿qué respeta la nueva ley? Al peatón, al ciclista, tenemos 33.000 ciclistas. Hace cuatro años un joven ciclista me dejó un proyecto de ley y ese joven murió atropellado. Ayer, sus compañeros aplaudieron la ley, uno lloró al decir: bueno, ya está incorporada en la ley, aunque costó la muerte de un compañero. ¿Quién respeta a un ciclista aquí? Nadie. La ley está considerando como segundo hecho fundamental al ciclista y en tercer lugar al transporte, un transporte ordenado como merece esta ciudad.

¿La Alcaldía tiene capacidad como para ejercer autoridad en las calles?

La Alcaldía tiene autoridad para hacer el control, vigilancia del vecino y de las calles. Quien debe frenar en seco esto (el bloqueo de los transportistas) es nuestra Policía. Se mandaron los oficios, porque teníamos información anticipada de que iba a haber esto. La Policía es la mandada por ley para resguardar el libre tránsito de los bolivianos. En ese sentido he mandado una carta, porque van a seguir las movilizaciones el lunes.

¿Qué observan los micreros de la nueva ley?

Quizás no les gustó algo de la ley, quizás el que no transiten micros de más de 15 años. Yo no sé qué de ilógico tiene eso. Estamos renovando una acción para los vecinos, no pueden basarse en caprichos. No entiendo cuál es su disgusto, pero debo suponer que están luchando por su economía particular. Aquí lo que estamos haciendo es luchar por el vecino, por tener un servicio de transporte de calidad, seguro y moderno.

¿Cuándo se empezará a trabajar en la reglamentación de la ley y cómo se lo hará?

Hemos consensuado con las tres cuartas partes, pero parece que este sector que sale a bloquear es la poderosa. Viene la reglamentación y yo quiero decirle a la población que vamos a agotar el diálogo. La ley del mercado fue sancionada en septiembre de 2015, pero recién fue implementada el 15 de noviembre de 2017 y en 2018 ha sido toda una lucha. Esta ley (de movilidad urbana) quizás costará dos o tres años implementarla, porque así son de largas las políticas.

¿Y la licencia ambiental? ¿Cuándo enviarán la documentación requerida por la Gobernación?

La documentación estuvo lista el jueves mismo. (Ayer fue entregada por las autoridades municipales a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación).

Días atrás el gobernador Rubén Costas expresó su aspiración de ser candidato a alcalde y entre los planteamientos que él hacía es que todas estas reformas estructurales de la ciudad se hagan en base a una consulta popular, para preguntar a la gente si quiere que se ordene el transporte y que a eso le dé la fuerza política para poder hacerlo sin esperar el consenso político en el Concejo o sin el bloqueo de los sectores afectados.

Son formas de expresarse. Los consensos deben hacerse en contacto con la gente, puerta a puerta, cara a cara con el vecino. Otra de nuestras políticas fue sesionar en los distritos. El 70% de nuestras sesiones se hacen en los barrios. El 90% de la gente quiere traslado de mercados, el 90% quiere movilidad urbana. En el caso de los transportistas, creo que este sector va a reflexionar durante la reglamentación.

¿Cuándo cree que se iniciarán los trabajos de readecuación del primer anillo?

Si toda la documentación está completa y se subsanan las observaciones, el ingeniero Roly Aguilera dijo que hasta en 10 días saldrá la licencia ambiental. Hay que tomar en cuenta que se viene un feriado por la Semana Santa, entonces, que la obra se inicie la siguiente semana sería un buen comienzo. Lo importante es que se inició el cambio. Que este sector esté amenazando de que no va a dejar hacer las obras, pues el pueblo tendrá que salir a expresarse. Sin la intención de ofender a alguien, quiero decir que el servicio de transporte actual es malo, es pésimo, no ofrece las condiciones mínimas. La ciudad requiere una cirugía mayor, este cambio, un plan metropolitano de transporte masivo.

¿Cómo ve usted una posible competencia de Rubén Costas para el sillón municipal?

Nuestro gobernador está en su derecho democrático de querer ir a otro cargo, no al que tiene actualmente. Soy la presidenta de Santa Cruz Para Todos (SPT) y por responsabilidad yo no me voy a lanzar a nada. Soy presidenta del Concejo y hasta el último día de mi gestión seré responsable con esa acción que me dio el pueblo. SPT sí va a pugnar a la Alcaldía, sí va a pugnar a la Gobernación.

¿Por qué nos hicimos un partido departamental? Porque este modelo de gestión, de desconcentrar servicios, de hacer escuelas, de apostar por la salud gratuita, por el transporte y por la transformación de servicio, lo vamos a aplicar en cada una de las alcaldías. Vamos a pugnar con el derecho democrático de ganar o de perder. Yo no puedo ser soberbia y decir vamos a ganar, pero en caso de una victoria a la Gobernación vamos a estar de la mano con cada uno de los alcaldes, los que son de nuestra contienda y los que son opositores. Vamos a ir a la Alcaldía cruceña, ¿quién va a ir? El que decida democráticamente en una asamblea los cientos de miles de militantes del partido. En estos momentos yo no puedo expresar quién va a ir a la cabeza, irá la persona que salga de la elección democrática del partido.

Usted dice que ahorita no se va a lanzar a nada, pero cuando uno mira su propia vida, su proyección, también planifica y aspira. ¿Usted aspira a ser alcaldesa o gobernadora?

Yo sí le digo al pueblo, con sinceridad, que voy a seguir de servidora pública en el cargo que vean que soy necesaria, el cargo que decida en consenso mi partido; seguiré sirviendo de la instancia que sea, porque estoy preparada. Empecé desde abajo, a las mujeres nos cuesta el triple. Fui responsable del área de turismo del departamento, jefa de Ornato Público, directora, tres años me probaron, llegué a ser secretaria de Parques y Jardines y se me fueron sumando responsabilidades. Jamás dije que no. Soy valiente, amo lo que hago. Estoy en los barrios. Me llega la necesidad y la pobreza de la gente; soy madre, administradora de mi hogar, soy profesional y estoy preparada con lo que el futuro me depare.

¿Está usted preparada para ser alcaldesa?

Estoy preparada para servir a Santa Cruz. Por responsabilidad no voy a decir en qué cargo. Estamos pugnando a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, al resto de las alcaldías y a la Gobernación. Voy a ser lo mejor para Santa Cruz, no voy a dividir el cariño de este pueblo. Lucho el doble, tengo que explicar el triple. Los mismos transportistas decían: ‘la alcaldesa’ y se burlaban. Hay que terminar con eso, porque aquí todos tenemos la misma capacidad, hombres y mujeres. Y no soy feminista. Hombres y mujeres con las mismas condiciones y posibilidades. Hemos arrancado y tenemos que sumar más hombres y más mujeres por el bien de Santa Cruz.